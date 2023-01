Ski alpin Der Zauber(-berg) wirkt wieder

Lesezeit: 3 Min Wolfgang Wallner

NÖ-Skilegende Michi Dorfmeister gratuliert Semmering-Queen Mikaela Shiffrin. Foto: APA/Eva Manhart Foto: APA/Eva Manhart

17.000 Fans feuerten an drei Renntagen die Ski-Damen am Semmering an.