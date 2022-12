Gut-Behrami führt im Semmering-RTL vor Shiffrin

Werbung

Weltmeisterin Lara Gut-Behrami zog am Mittwoch eine Bestzeit in den Schnee, an die nur Mikaela Shiffrin herankam. Auf 22 Hundertstelsekunden beläuft sich der Rückstand der Vortagessiegerin, Marta Bassino (+0,81 Sek.) blieb auf Platz drei als einzige sonst unter einer Sekunde auf Tuchfühlung. Als ÖSV-Beste fuhr Katharina Truppe (+1,39) auf den sechsten Rang.

"Wie ich abgeschwungen habe, habe ich einmal nicht die Rote Laterne gehabt", sagte die Kärntnerin im ORF-Fernsehinterview. "Von daher ist der sechste Platz ein guter Schritt in die richtige Richtung." Ricarda Haaser (+1,84) war vorerst Zehnte. Die Teamkolleginnen Katharina Liensberger (+2,69), Stephanie Brunner (+2,84) und Franziska Gritsch (+2,99) kamen nicht um Ränge um 20 hinaus.

Ramona Siebenhofer passierte nach einem fehlerbehafteten Lauf das letzte Tor nicht korrekt und wurde aus der Wertung genommen. Katharina Huber kam zu Sturz. Der zweite Durchgang beginnt ohne die beiden um 13.00 Uhr (live ORF 1).