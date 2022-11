Herbert Mandl und die neue Zeit im ÖSV

Werbung

Warten. Trainieren. Und auf Rennen hoffen. „Gegen das Wetter sind wir alle leider machtlos“, sagt Herbert Mandl. Eigentlich hätte er sich schon auf die Pension vorbereiten können, doch im Frühjahr gab der Göstlinger sein ÖSV-Comeback. Der 60-Jährige soll als neuer Alpinchef des Skiverbands die Grundlagen für die Medaillen von morgen legen. Vorerst heißt’s auf Podestplätze warten. Der Klimawandel lässt grüßen – am Wochenende musste Lech/Zürs wegen Schneemangels die Segel streichen, nun soll’s in Levi klappen.

„Lieber kein Rennen als ein schlechtes“, sieht’s Mandl pragmatisch. Die Entwicklung in den Alpen sieht er als „dramatisch“ an: „Schnee und Eis schmelzen um zwei Monate früher ab als noch vor einigen Jahren.“ Was auch den Trainingsalltag der Topläufer verändert. Das Ausweichen im Spätsommer nach Südamerika sei „unausweichlich“ gewesen, sagt Mandl, „wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen.“

Aus dem Europacup rücken zu wenige nach Herbert Mandl

Niederösterreichs weitere Beiträge zum Weltcupzirkus halten sich in Grenzen, nachdem sich die Göstlingerin Katharina Gallhuber beim Überseetraining in Argentinien schwer verletzt hat und sich Ende August einer Operation des gerissenen Kreuzbands und Meniskus im linken Knie unterziehen musste. Für sie ist die Saison vorbei.

So muss Katharina Huber (St. Georgen/Reith) die blau-gelben Fahnen hochhalten. Als Einzelkämpfer im Slalom will sich der Frankenfelser Marc Digruber (34) im Februar in Frankreich noch einmal den Traum vom WM-Start erfüllen. Die „next Generation“? Lässt auf sich warten. „Aus dem Europacup rücken zu wenige nach“, stellt Mandl fest. Speziell bei den Männern, wo der Göstlinger Christoph Krenn – mit 27 auch kein Jungspund mehr – als Super-G-Zweiter einer von nur zwei Österreichern am Europacup-Stockerl war.

Das soll sich unter Mandl ändern. Die Rückkehr zum Skiverband, für den er drei Jahrzehnte lang tätig gewesen ist, war eine „Herzensangelegenheit“ für den Niederösterreicher. „Nach acht Jahren Pause vom Rennsport hat‘s mich wieder gereizt.“ In seiner Ära als Damen-Chef (2002 bis 2013) reiften Michi Dorfmeister, Renate Götschl oder Marlies Schild zu Weltklasseläuferinnen. In der Ausbildung will Mandl ein Stück weg vom Spezialistentum.

„Zuletzt war man mit zwei schnellen Disziplinen dabei“, wünscht sich der Niederösterreicher wieder mehr Fokus „auf zumindest eine technische Disziplin, das gehört einfach dazu. Unsere Athleten müssen wieder breiter aufgestellt sein.“ Und dafür hat Mandl in den vergangenen Monaten den Betreuerstab beim ÖSV kräftig umgebaut: „Es war wichtig, da einen neuen Spirit reinzubringen, das Team neu aufzustellen.“ Ob das gelungen ist, wird sich im WM-Winter zeigen. Spätestens Mitte Februar in Courchevel und Meribel.