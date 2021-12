Marc Digruber gibt Weltcup-Comeback

Unverhoffte Rückkehr in den Weltcup-Zirkus für Routinier Marc Digruber. Der Österreichische Skiverband hat den 33-jährigen Frankenfelser für den Slalom-Klassiker in Madonna di Campiglio nominiert.

Der erste Durchgang wird am Mittwoch um 17.45 Uhr gestartet. Der entscheidende zweite Lauf beginnt um 20.45 Uhr. Digruber profitierte indirekt vom „Corona-Pech“ eines Kollegen. Denn Christian Hirschbühl wurde positiv auf Covid-19 getestet und kann daher im zweiten Slalom der Saison nicht an den Start gehen. Der 31-jährige Vorarlberger befindet sich in häuslicher Quarantäne.