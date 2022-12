Shiffrin gewinnt zweiten Semmering-RTL - Haaser Achte

Werbung

Die US-Amerikanerin setzte sich am Mittwoch bei ihrem 79. Karriere-Sieg um 0,10 Sekunden vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami und 0,47 vor der Italienerin Marta Bassino durch.

Österreichs Läuferinnen konnten im Gegensatz zum Vortag ein Top-Ten-Finish verzeichnen: Ricarda Haaser (+1,50) belegte den achten Platz. Die Halbzeit-Sechste Katharina Truppe stürzte im Finale.

Vor 5.300 Zuschauern hatten sich Shiffrin und Gut-Behrami im ersten Durchgang schon klar abgesetzt. Die Schweizerin lag 22 Hundertstelsekunden vor ihrer Konkurrentin, Bassino war bereits 0,81 Sekunden im Hintertreffen. Am (morgigen) Donnerstag findet am Semmering noch ein Slalom unter Flutlicht statt - dabei hat Shiffrin die Chance, wie 2016 in allen drei Rennen auf dem "Zauberberg" zu triumphieren.

Elisabeth Kappaurer (18./+2,92), Katharina Liensberger (19./+3,17), Stephanie Brunner (20./+3,18) und Franziska Gritsch (22./+3,40) klassierten sich im Mittelfeld. Ramona Siebenhofer passierte nach einem fehlerbehafteten ersten Lauf das letzte Tor nicht korrekt und wurde aus der Wertung genommen. Katharina Huber kam zu Sturz und war ebenfalls nicht in der Entscheidung der besten 30.