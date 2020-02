Der Niederösterreicher zog sich im Slalom am Samstag in Chamonix (FRA) auf der Fahrt zu Platz 21 bei einem Fast-Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum, wie der ÖSV mitteilte.

Digruber wird am (heutigen) Sonntag von Christian Fink operiert. Der 31-Jährige kam in dieser Saison über die Ränge 19, 20 und zweimal 21 nicht hinaus.