Die St. Georgenerin Huber belegte – als viertbeste ÖSV-Läuferin – Rang 19 im ersten Torlauf, verpasste am Sonntag um zwölf Hundertstel die Qualifikation für die besten 30. Am Wochenende stehen in Killington (USA) jeweils ein Slalom und ein Riesentorlauf auf dem Weltcupkalender.