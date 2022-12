400 Helfer ebnen den Semmering-Auftakt

Werbung

Weil beim Weltcup-Auftakt in Sölden der Frauen-Riesentorlauf abgesagt wurde, sprang der Semmering als Ersatzort ein. Heißt: Am Zauberberg finden in diesem Jahr nicht eines, sondern drei Rennen statt.

Zum Auftakt wehrte US-Superstar Mikaela Shiffrin die Angriffe der Slowakin Petra Vlhova und der Italienerin Marta Bassino ab und rettete 13 Hundertstel von ihrem großen Vorsprung aus Lauf eins im zweite Durchgang ins Ziel.

Gespannt war der Weltcup-Tross der Frauen vor allem auch auf die Pistenverhältnisse. Der Warmwettereinbruch über die Weihnachtsfeiertage setzten dem Hang zwar zu, OK-Chef Franz Steiner und seine 400 Helfer sorgten aber für beinahe optimale Bedingungen.

Danninger unter den 400 Rutschern

Mit Skiern und Schaufel mit dabei: Sportlandesrat Jochen Danninger. "Vielen Dank an alle, für euren Einsatz – ihr bildet damit das Fundament für die Umsetzung solch großartiger Sportevents. Es ist mir eine Ehre, dass ich euch auf der Piste unterstützen durfte", begleitete Danninger das Pistenpersonal hautnah.

Am Mittwoch (10:00 und 13:00) folgt der ursprünglich geplante Riesentorlauf und am Donnerstag dann der traditionelle Nacht-Slalom (15:00 und 18:30 Uhr). Hoffentlich mit besseren Ergebnissen für die Österreicherinnen. Katharina Liensberger wurde als Beste enttäuschende Dreizehnte. Katharina Huber aus St. Georgen/Reith schaffte es als 30. gerade noch ins Finale, verbesserte sich im zweiten Durchgang aber nicht mehr.