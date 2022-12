Keine Angst vorm „Super-Tau“

Werbung

Am Montagvormittag war der Semmering bereits in heller Aufregung. Tribünen wurden aufgebaut, FIS-Renndirektor Markus Mayr besichtigte die Piste und gab ihr sein „Pickerl“: „Es wurde hervorragende Arbeit geleistet. Ich kann die Rennen hiermit bestätigen.“

Vom 27. bis zum 29. Dezember sollen zwei Riesentorläufe und ein Slalom stattfinden. Zum 14. Mal gastiert der Frauen-Skiweltcup am Semmering. Genauso oft war OK-Chef Franz Steiner mit dabei. Mit einem Auge schielt der Funktionärsroutinier auf den Wetterbericht: „100 Prozent Gewissheit gibt es nie, aber ich bin mir schon sehr sicher, dass die Basisarbeit an der Piste so gut ist, dass nichts schief gehen kann.“

Und das, obwohl die Meteorologen Temperaturen im zweistelligen Plusbereich und Regen für den Osten Österreichs rund um die Weihnachtsfeiertage prognostizieren. Aber: Der Wetterbericht ist das eine, Kenntnis rund um die Region das andere. Bürgermeister Hermann Doppelreiter erklärt: „Da spielt die Ausrichtung des Mürztals eine Rolle, wo sich die kalte Luft sammelt. Am Semmring steigen die Temperaturen für gewöhnlich nie so in die Höhe, wie anderswo. Und ein paar Plusgrade können der Piste nicht viel anhaben.“

Sportlandesrat Danninger als Rutscher im Einsatz

Aber klar, Arbeit kommt auf die 400 Helfer genug zu, wenn es darum geht, perfekte Bedingungen für die Läuferinnen zu schaffen. Einer davon wird Sportlandesrat Jochen Danninger sein, der bei einem der drei Rennen als Rutscher mit dabei sein wird. „Ohne unseren Ehrenamtlichen wären solche Veranstaltungen unmöglich. Dafür bedanke ich mich einerseits, will aber auch selbst mithelfen.“

Gallhuber fehlt, feilt aber am Comeback

Er soll damit den bislang schwächelnden ÖSV-Technik-Frauen den Weg zum ersten Podestplatz ebnen. Der fehlte bislang auch deshalb, weil die Göstlingerin Katharina Gallhuber nach ihrem zweiten Kreuzbandriss verletzt ausfällt. „Klar blutet mir das Herz, aber ich bin schon wieder zuversichtlich und will in der nächsten Saison wieder voll angreifen.“

In den nächsten Wochen warten viele Einheiten in der Kraftkammer auf die 25-Jährige. An Schneetraining ist für sie erst wieder ab Juni zu denken. Gallhuber und Semmering? Das passte bislang ohnehin nicht zusammen. „Ich bin aufgrund meines ersten Kreuzbandrisses erst ein einziges Mal hier gestartet und das Rennen hab‘ ich damals ziemlich verpatzt.“

Dorfmeister freut sich auf Zuschauermassen

Ein Highlight seien die Rennen am Zauberberg für sie dennoch immer gewesen. Eine Kerbe, in die auch NÖ-Skiverbandsvizepräsidentin Michaela Dorfmeister schlägt: „Es kommt nicht so häufig vor, dass wir vor tausenden Zuschauern fahren dürfen. Die Rennen am Semmering sind für die Weltcupfahrerinnen ein absolutes Highlight im Kalender.“