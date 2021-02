Der Auftakt der alpinen Ski-WM in Cortina d´ Ampezzo beginnt mit einer Absage. Die geplante Kombination der Damen musste wegen starker Schneefälle in den letzten Stunden verschoben werden. Über den neuen Termin wird noch beraten. Somit heißt es auch für Katharina Huber: Bitte warten.

Die Technikspezialistin wäre erst beim Slalom am Ende der Weltmeisterschaften am Start gewesen, doch in Italien feiert Huber eine Premiere. Die 24-Jährige mit die Alpine Kombination (Super-G und Slalom) in Angriff. „Vor einem Jahr habe ich mich dazu entschlossen, auch diese Disziplin mitaufzunehmen und zu trainieren. Dass alles so schnell geht und ich gleich bei der WM an den Start gehen kann, ist sicher auch diesem Corona-Ausnahmejahr geschuldet“, erklärt Katharina Huber. Die eigenen Erwartungen sind aber nicht zu hoch, liegen mehr im Bereich „Erfahrungen sammeln“.

Europacup zwischendurch

Nach dem Auftakt bei der WM geht es für Huber wieder heimwärts und danach in Richtung Berchtesgaden. In Bayern steht ein Europacup-Riesentorlauf auf dem Programm. Dann folgt der nächste Höhepunkt: der WM-Slalom in Cortina. Damit ist es der zweiten Weltmeisterschaftsslalom für Katharina Huber nach der Premiere im schwedischen Are.

Kombination der Damen:

Montag, 8. Februar; 11 und 14.30 Uhr.

Slalom der Damen:

Samstag, 20. Februar; 10 und 13.30 Uhr.