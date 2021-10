Neue ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober: Frauenpower gefragt

Erstmals steht mit Roswitha Stadlober eine Frau an der Spitze des österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Dem in der Vorwoche neu gewählten Präsidium gehört mit der Purgstallerin Gerlinde Metzinger nun auch eine weibliche Vertreterin aus dem größten Bundesland an.

Anders als noch im Frühjahr kam‘s diesmal nicht zum öffentlich ausgetragenen Zwist. Stadlober selbst und ihr Kontrahent Patrick Ortlieb schlugen eine „Doppelspitze“ als Kompromiss vor. „Eine Konsenslösung, die ich sofort unterstützt habe“, schildert Niederösterreichs Skipräsident Wolfgang Labenbacher. Der Lilienfelder hält die Neuaufstellung an der ÖSV-Spitze für „optimal“. Der Wirbel rund um die Schröcksnadel-Nachfolge habe eine heilsame Wirkung gehabt: „Ohne den damaligen Streit wäre es jetzt nicht zu einer so guten Lösung gekommen.“

Labenbacher kennt Roswitha Stadlober schon seit vielen Jahren „als ruhige, sachliche Arbeiterin, die ihre Aufgabe sicherlich sehr gut erfüllen wird.“ Wie auch Ortlieb kenne sie den Skisport in- und auswendig. „Patrick Ortlieb bringt seine Wirtschaftskompetenz ein. Mit den beiden an der Spitze ist der ÖSV gut aufgestellt!“ Wichtig ist dem NÖ-Skiboss vor allem die Teamarbeit: „So wie früher wird‘s nicht mehr laufen. Das neue Präsidium steht für Transparenz und Kommunikation.“