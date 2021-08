Pflanz’ einen anderen“, meinte der ehemalige Landeshauptmann Erwin Pröll laut Eigenaussage, als ihm einst ein Mitarbeiter von einem zwölfjährigen Burschen aus dem Tullnerfeld, der Skispringer werden wolle, erzählte. Aus dem jungen „Flachländler“ wurde der Vierschanzentourneesieger Thomas Diethart. Seine Erfolge sind der bisherige Gipfel der niederösterreichischen Skisprunggeschichte, die über 100 Jahre zurückreicht.

Erste Berichte über Skispringen gehen zurück ins 18. Jahrhundert, als der holländische Seeoffizier Cornelius de Jong von norwegischen Skikompanien, die Ski sprangen, berichtete. Vom skandinavischen Geburtsland des Skispringens kam der Sport Ende des 19. Jahrhunderts nach Österreich. Dabei sprangen erstmals 1891 Sportler beim Sprunglauf im steirischen Mürzzuschlag von verschneiten Misthaufen.

In Niederösterreich war es schließlich 1906 so weit. Am Semmering wurde die erste K20-Schanze mit einem Schanzenrekord von 22 Metern errichtet. Drei Jahre später folgte die Gustav-Jahn-Schanze auf der Rax in der Nähe des Otto-Hauses, die 25-Meter-Sprünge erlaubte. Wiederum drei Jahre darauf baute man die Liechtensteinschanze im Jungherrenwald unterhalb des Hir-schenkogels um 44.000 Kronen.

Niederösterreich im „Skisprungfieber“

Spätestens in den 1920ern erlag Niederösterreich dem „Skisprungfieber“. In Lilienfeld entstand 1926 eine 20-Meter-Schanze, die jedoch später wieder abgerissen wurde. Traisen folgte 1930 mit der Tiefenthal-Sprungschanze, die bis 1934 Sportlern Sprünge bis zu 50 Meter ermöglichte. Auf der Rax baute man zu dieser Zeit die bestehende Schanze aus und errichtete 1931 die Camillo-Kronich-Schanze. Auch am Semmering gesellten sich in der Zwischenkriegszeit zwei Jugendschanzen zur bestehenden. Eine Kuriosität stellte die 20-Meter-Schanze in Hollenstein an der Ybbs aus den 1930ern dar. Ihr Anlauf querte eine Straße.

Längeren Bestand hatte die 1928 auf Initiative der Brüder Fleischanderl in Waidhofen an der Ybbs errichtete Kreilhoferschanze, die bis 1965 in Betrieb war und Sprünge bis zu 60 Meter erlaubte. Auch von der Liechtensteinschanze sprangen Sportler bis 1970 bis zu 70 Meter. Nachdem sie 1932 ausgebaut und im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden war, war die Liechtensteinschanze nach ihrer Reaktivierung 1951 Gaststätte einiger internationaler Bewerbe.

Topothek St. Aegyd

In der Zweiten Republik klang das „Skisprungfieber“ ab. Viele Schanzen waren zerstört oder gerieten in Vergessenheit. Mit einer 1949 gebauten 20-Meter-Schanze am Burgerhof in Scheibbs flammte die Begeisterung nur leicht auf. In Lunz am See benützte der lokale Skiklub WSV Lunz die 40-Meter-Schanze aus dem Jahr 1953 bis in die 1970er.

Skisprungasse wie Andreas Goldberger oder Andreas Felder und Kombinierer Mario Stecher flogen auch in Niederösterreich zu Siegen. Auf der Klaushoferschanze in St. Aegyd am Neuwalde gewannen die Ausnahmesportler Anfang der 1990er den Europacupbewerb im Teenageralter. Den Schanzenrekord auf der 1984 gebauten HS75-Schanze (hill size Schanzenhöhe) stellte der Österreicher Bernhard Winkler mit 74,5 Metern beim Europacupbewerb 1984 auf.

Das Skisprungzentrum mit drei Naturschanzen an den Hängen des 971 Meter hohen Klaushofer Berges war bis 1993 regelmäßig Austragungsort von Europacupspringen und der österreichischen Meisterschaften 1989, die der Tiroler Werner Haim für sich entschied. Auch der ehemalige Cheftrainer der „Superadler“ von 2004 bis 2014 Alexander Pointner hob in St. Aegyd ab.

Nette Erinnerungen an seine Anfangszeit in St. Aegyd hat der ehemalige Nordische Kombinierer Mario Stecher, der bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 und in Vancouver 2010 im Teambewerb Olympiasieger wurde. In einem Brief an die St. Aegyder erinnert sich der als besonders starker „Springer“ Bekannte über sich selbst lachend: „Ein weiterer Event in St. Aegyd blieb mir bis heute in Erinnerung – bei meinem ersten Antreten bei österreichischen Meisterschaften als Schülerspringer konnte ich den ,ausgezeichneten‘ letzten Platz erringen!“

V-Stil beendet Höhenflüge in Niederösterreich

Das Ende der Skisprunggeschichte in St. Aegyd am Neuwalde, die mit ersten einfachen Schanzen schon vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen hatte, läutete der Übergang vom Parallelstil zum V-Stil Anfang der 1990er ein. „Aufgrund des Umstiegs auf den V-Stil passte die Parabel der Schanze nicht mehr. Zudem hätte man umfangreiche Umbauten vornehmen müssen, um weiter internationale Bewerbe austragen zu dürfen“, erklärt Karl Baureder, Alt-Vizebürgermeister von St. Aegyd und ehemaliger Ski-Funktionär. Denn der damalige K-Punkt von 73 Metern hätte auf 80 Meter ausgeweitet werden müssen. Dies hätte einen kompletten Neubau, zu dem es an Zustimmung gefehlt habe, bedeutet. „Ein Neuanfang wurde nicht gewagt“, meint Baureder.

Topothek St. Aegyd

Nach dem Aus der Europacup-Springen in Niederösterreich Anfang der 1990er wurden die Schanzenanlagen immer weniger genutzt. Schließlich lief 2001 die FIS-Homologation, also die Zulassung der Schanze, ab. Da die Schanzenanlagen nicht mehr genutzt wurden, war man dazu verpflichtet, sie abzureißen und wieder den Naturzustand herzustellen. Damit ging die letzte Skisprungschanze Niederösterreichs außer Betrieb.

Der „Superadler“ aus dem Tullnerfeld

Obwohl die Schanzengeschichte in Niederösterreich Anfang der 2000er endete, stand der größte Erfolg der heimischen Skisprunggeschichte noch bevor. In den Weiten des Tullnerfelds träumte der Michelhausner Thomas Diethart von einer Karriere als Skispringer. Seine Eltern unterstützten ihn dabei tatkräftig und nahmen weite Strecken und große Mühen für Trainings in Kauf, weil es in der Ostregion keine Schanze mehr gab. Mit neun Jahren begann Diethart seine Karriere beim SC Ober St. Veit und wechselte dann nach Hinzenbach. 2011 gab der damals 19-Jährige sein Weltcupdebüt bei der Vierschanzentournee. Danach sprang er einige Jahre im Continentalcup, ehe seine große Stunde schlug. Bei der Vierschanzentournee 2013/2014 segelte der Newcomer wie aus dem Nichts beim Auftakt in Oberstdorf auf Platz drei. Ins neue Jahr startete Diethart mit seinem ersten Weltcupsieg in Garmisch-Partenkirchen. Nach einem fünften Platz in Innsbruck verwirklichte sich der Niederösterreicher mit zwei souveränen Sprüngen zum Tagessieg in Bischofshofen seinen Kindheitstraum: Vierschanzentourneesieger. Im selben Jahr errang Diethart bei den Olympischen Spielen in Sotschi im Teambewerb die Silbermedaille. Diese überragende Leistung brachte ihm die Titel „Aufsteiger des Jahres“ und „Niederösterreichischer Sportler des Jahres 2014“ ein.

Nach diesen Höhenflügen landete der „Superadler“ hart und konnte nach Verletzungssorgen und schweren Stürzen nicht mehr an seine Glanzsaison anschließen. Daher folgte 2018 das Karriereende. Dem Skispringen ist Diethart als Trainer weiter treu geblieben. Anfang Juni 2021 verkündete er seinen Comebackplan als aktiver Springer.

„Thomas Diethart hat ganz sicher dazu beitragen, dass es in den Köpfen der Österreicher nicht mehr vollkommen unmöglich ist, dass auch einmal Mädchen und Burschen weit fliegen, die nicht aus Salzburg, Tirol, Oberösterreich oder Kärnten kommen“, meint Florian Danner von den Wiener Stadtadlern, dem einzigen Skisprungverein der Ostregion. Um das Potenzial der „Flachländler“ zu nützen, hatte der Olympiamedaillengewinner Christian Moser auf Initiative der Skisprunglegende und des damaligen ÖSV-Sportdirektors Toni Innauer 2005 den Verein Wiener Stadtadler gegründet. Zurzeit hat der Verein 150 Stadtadler, wobei von den 40 Kindern und Jugendlichen fast die Hälfte aus Niederösterreich stammt.

Stadtadler segeln in die Zukunft

Die Stadtadler können bereits stolz auf einige Erfolge vor allem im Nachwuchs zurückblicken. So dürfen sich acht Stadtadler Kindervierschanzentourneesieger nennen. Zuletzt triumphierte der Eichgrabener Leo Danner. Auch der österreichische Schülermeistertitel und der Sieg im Schülermeisterinnen-Team ging 2020 in die Ostregion.

Der größte Wunsch der Stadtadler ist eine eigene Trainingsschanze in der näheren Umgebung. Zurzeit müssen die Athleten den langen Weg zur Ganzsteinschanze in Mürzzuschlag auf sich nehmen oder mehrtägige Trainingscamps in Eisener oder Planica absolvieren. Diese weiten Wege würden viele abschrecken. Daher fordert Danner schon seit Jahren: „Wir brauchen kein Millionen-Prestigeobjekt für ein Weltcup-Großevent im Jahr, sondern eine Nachwuchsschanze, die man ohne Schnee dank bewässerter Matten das ganze Jahr über täglich mit Kindern und Jugendlichen nutzen kann.“ Ansonsten würde viel Potenzial brachliegen, meint Danner mit Blick auf die erfolgreiche Jugendarbeit.

Ob der Wunsch der Stadtadler in Erfüllung geht und nach zwei Jahrzehnten Pause wieder eine Skisprungschanze in Niederösterreich entsteht, ist ungewiss. Fest steht jedenfalls, Skispringen ist auch etwas für „Flachländler“.