Neues ÖSV-Logo: Kritik aus Niederösterreich

Der Österreichische Skiverband vereinheitlicht seine Außendarstellung und will in Zukunft als Ski Austria wahrgenommen werden. So weicht auch das altbekannte ÖSV-Logo einem A aus neun Balken, die die Bundesländer repräsentieren. Zugleich erhält jede Disziplin ein eigenes Sujet. „Für alles, das wir vermitteln wollen, steht das Logo, für unsere Werte, unsere Mission“, sagte Verbandspräsidentin Roswitha Stadlober am Montag beim Marken-Launch in Wien.

Prompt hagelte es Kritik von vielen Seiten. Fußball-Ikone Toni Pfeffer, dessen Sohn durchaus ambitioniert eine Skikarriere anstrebt, tut das launisch. Ex-NÖ-Skiverbandsvizepräsident Christian Reiter tut das böse. Und die aktuelle NÖ-Skiverbandsvizepräsidentin Michaela Dorfmeister tut das konstruktiv.

Pfeffer scherzt über Coppyright-Verletzung

„Unglaublich - nach dem neuen Nationalteam-Song „Hoch gwimmas (n)imma“ folgt der nächste Copyright-Skandal: Der ÖSV macht meine Kindergartenzeichnung von 1970 zum neuen Logo“, nimmt der 63-fache ÖFB-Teamspieler den neuen ÖFB-Song und das neue ÖSV-Logo aufs Korn.

Ex-NÖSV-Vize Reiter schießt gegen Verband

Ex-NÖSV-Vize Christian Reiter lässt das Augenzwinkern weg. „Das neue Logo des österreichischen Skiverbandes - 2 Jahre soll es gedauert haben, bis man es gefunden hat. Die Frage muss erlaubt sein - seid ihr vollkommen verblödet?“, schreibt der St. Pöltner Anwalt, der seine Verbandsfunktionen vor mehr als einem Jahr zurückgelegt hat, auf Facebook. Im Gespräch mit der NÖN legt er nach: „Welche Leute sind da am Werk. Das ist ja geradezu grotesk. Ich will ja gar nicht wissen, was das Geld gekostet hat, das dann wo anders fehlt.“

Am Semmering gratulierte Michaela Dorfmeister (r.) Ski-Superstar Mikaela Shiffrin (l.) zum Sieg. Auf Haube und Jacke der Purgstallerin prangte dabei das Logo des NÖ-Skiverbandes. Geht es nach Dorfmeister wird das auch in Zukunft genau so ausschauen. Foto: APA, GEORG HOCHMUTH

Dorfmeister kritisiert Logo: „Jetzt gehören wir wieder nicht dazu“

So wirklich gefallen tut das neue Logo auch NÖ-Ski-Ikone Michaela Dorfmeister nicht. Wenngleich sie einwirft: „Ich verstehe die Intention dahinter und ich weiß auch, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und alles Neue erst einmal fremd wirkt.“ Sie kritisiert den neuen ÖSV-Auftritt aber auch noch aus einem ganz anderen Grund. Und der ist durchaus nachvollziehbar: „Das Logo des NÖ-Skiverbandes ist gerade einmal vier Jahre alt und wurde damals extra an jenes des ÖSV angepasst. Jetzt gehören wir wieder nicht dazu.“ Ob der NÖSV sein Logo erneut adaptieren wird: „Sicher nicht. Wir hätten auch gar nicht das Geld dafür, das Logo auf allen Werbesujets und Kleidungsstücken zu ändern.“