SKN gewinnt Krimi am Stefanitag

Was für ein Spiel! Höhen und Tiefen zeichneten das Spiel der Gastgeber aus. 0:9 sowie 11:0-Lauf im ersten Viertel, das dank insgesamt fünf versenkten Dreiern mit einem 21:13 endete. Im zweiten Abschnitt lag man in Minute 22 zweistellig vorne (26:15), ehe Graz durch ein 12:0 zurückkam und dem SKN unter dem Korb arge Sorgen bereitete. Die Steirer entschieden die zweiten zehn Minuten mit 29:17 für sich und lagen zur Pause mit vier vorne.

35 Punkte im dritten Viertel

Furios startete St. Pölten in die zweite Hälfte, zündete ein wahres Offensivfeuerwerk ab und hatte nach 133 Sekunden schon ein 10:0 in der Tasche. Es ging sensationell weiter, nach 4,5 Minuten erhöhte man den Spurt auf 20:2 (vier Dreier inklusive). Sage und schreibe 35 Punkte hatte man am Ende von Viertel drei auf dem Konto, den Abschnitt mit plus 19 für sich entschieden. Die Entscheidung? Leider nein.

Lewis ohne Nerven

Trotz eines 17-Punkte-Polsters im Schlussabschnitt (80:63) kam Graz in der Schlussphase tatsächlich noch einmal heran. Auch weil St. Pölten von der Freiwurflinie schwächelte und fünf Versuche vergeigte. Als man in der letzten Minute nur mehr mit einem Zähler vorne lag (86:85), wanderte schließlich Lewis an die Freiwurflinie und verwandelte zweimal eiskalt. Die Gäste vergaben ihren letzten Distanzwurf und St. Pölten durfte zum achten Mal in der Liga und inkl. Cup zum neunten Mal in Folge jubeln.

Gegen Wien um Platz eins

„Kelvin ist am Schluss immer am Spielfeld“, unterstrich SKN-Head Coach Andreas Worenz die Wichtigkeit des US-Amerikaners. „Wir waren besser und hatten im dritten Viertel einen super Run. In den letzten fünf Minuten ist viel zusammengekommen“, spielt Worenz auf unglückliche Entscheidungen seines Teams und der Referees an. „Über Silvester sind wir fix Zweiter, mit einem Sieg gegen Wien sogar Erster“, freut sich Worenz nun auf das absolute Topspiel gegen Leader BC Vienna am Donnerstag vor heimischer Kulisse.

SKN ST. PÖLTEN - UBSC GRAZ 88:85 (21:13, 38:42, 73:58). - SKN: Lewis 21, Alanen 18, Mandic 14, Wonisch 10, Kaltenbrunner 9, Mbemba 9, Ferguson 4, Jagsch 2, Angerbauer 1, Böck.