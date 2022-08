Hans Fehringer: Aus dem Leben eines Masseurs ...

Werbung

33 Jahre lang war Hans Fehringer bereits Masseur beim SKN St. Pölten, als ihn die NÖN im Jahr 2018 zum Gespräch traf. Ebenso viele Cheftrainer kamen in seiner Ära. Beim (damals) Aktuellen – Didi Kühbauer – hatte er von Beginn an ein gutes Gefühl: „Wie wenn ein Blitz durch die Kabine gefahren wäre.“ Auch, weil Kühbauer, anders als viele Vorgänger „perfekt nach St. Pölten passt“, meinte der 68-Jährige.

Das NÖN-Porträt aus dem Jahr 2018 weiter im Wortlaut:

Dabei waren die vergangenen Wochen und Monate alles andere als leicht. Die Relegationsspiele und vor allem der Protest des SC Wiener Neustadt drückten auf die Stimmung: „Ich hab gelitten wie ein Hund, weil das einfach so ungerecht war. Kühbauer hat das aber alles von der Mannschaft ferngehalten. Das hat er wirklich perfekt gemacht. Hut ab!“

Viel mehr will der längstdienende Masseur der Bundesliga aber nicht über die aktuelle Situation ausplaudern: „Was in der Kabine passiert, das bleibt dort.“

Zumindest was die Gegenwart betrifft. Über die Vergangenheit spricht und lacht Fehringer jedoch gerne.

1985 machte Fehringer, der als aktiver Kicker bis zur Regionalliga beim VSE kickte, einen Masseurkurs. Die ehemaligen Mitspieler Ewald Größ und Johannes Demantke überredeten ihn dazu, den Masseurjob beim VSE zu übernehmen.

Seither erlebte er viel: „Ich könnte ein Buch drüber schreiben.“ Zum Beispiel über seinen Lieblingsspieler Poldi Rotter oder die vielen Superstars, die den St. Pöltner Dress überstreiften. Zu Antonin Panenka hat er noch heute Kontakt: „Wir schreiben uns zu Weihnachten immer eine Karte.“ Mit Walter Schachner verbindet Fehringer ebenso eine Freundschaft wie mit Ivica Vastic, der am Beginn seiner Karriere beim VSE kickte. Trainer Hubert Baumgartner entdeckte den späteren Star beim Wiener Stadthallenturnier und warb ihn von der Vienna ab. „Ich hab mich um ihn gekümmert wie um einen Sohn und ihn in St. Pölten ein wenig sozialisiert. Das vergisst er mir bis heute nicht“, erinnert sich Fehringer.

An Weltmeister Mario Kempes erinnert sich das St. Pöltner Urgestein mit einem Schmunzeln. Von 1987 bis 1990 kickte der Weltstar an der Traisen und hatte so seine Angewohnheiten. „Damals hatten die Hosen hinten noch eine Tasche. Da hatte Kempes immer eine Marlboro dabei. Fünf Minuten vor dem Anpfiff ist er damit auf dem Klo verschwunden. Wenn es ernst wurde, habe ich geklopft und dann ist es losgegangen.“

Heute sind solche Dinge freilich undenkbar: „Alles ist professioneller geworden.“ Welche Spielergeneration er lieber hatte? „Eigentlich fast die jetzige, weil alle eine gute Kinderstube haben und sehr freundlich sind.“ Eines war aber damals schon besser: „Es war üblich, dass der Masseur am Monatsende von jedem Spieler ein fettes Trinkgeld bekommt. Das hat sich leider aufgehört.“

Die Nostalgie wohnt jedem St. Pöltner Fußballfan inne. Fehringer erklärt sich das oft mangelnde Zuschauerinteresse damit: „Der alte Voith-Platz geht ihnen ab. Das ist zwar unsinnig, aber es ist so!“

Noch hat Fehringer Spaß an seiner Tätigkeit: „Vor allem mit meinen super Kollegen Michael Ettenauer und Dominik Kern. Ich lerne auf meine alten Tage so viel von den beiden. Und vielleicht profitieren sie auch ein bisschen von meiner Erfahrung.“ Zu seinem 70. Geburtstag in zwei Jahren könnte aber endgültig Schluss sein: „Ich kenne den Zeitpunkt schon.“ Was sich Fehringer zum Abschied wünscht? „Eine VIP-Karte auf Lebenszeit!“