Den Kampf um die große Kristallkugel hatte Benjamin Karl als Ziel ausgegeben. Und beim Weltcupauftakt in Bannoye (Russland) zeigte der 34-jährige Wilhelmsburger, dass mit ihm zu rechnen ist. In seinem 135. Weltcuprennen belegte Karl Platz drei im Riesentorlauf – und holte den 38. Stockerlplatz der Karriere. „Das Selbstvertrauen ist zurückgekommen. Nach dem verkorksten Parallelslalom mit Platz 30 ist dann ein anderer Benji am Start gestanden“, schmunzelt der Niederösterreicher.

Was mit einer Zitterpartie begann, brachte schließlich ein Happy End. Karl hatte die Qualifikation hauchdünn überstanden, kam dann aber in Schwung. Mit Siegen über den Südkoreaner Lee Sang-ho (-0,14) und den Südtiroler Aaron March (out) erreichte der 34-Jährige die Vorschlussrunde, in der er gegen den späteren Sieger Roland Fischnaller ausschied. Sein Schuh war gebrochen, er kreuzte die Spur seines Rivalen: „Das war knapp, hätte auch anders ausgehen können.“ Den Bulgaren Radoslaw Jankow hatte Karl auf der schwer zu fahrenden Piste mit ihren tiefen Wannen im Griff, holte Platz drei. Weiter geht’s jetzt am Samstag in Cortina d’Ampezzo.