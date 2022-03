Benjamin Karls Jugendtrainer im Gespräch: Am Anfang war die „Notlüge“…

NÖN: Wo und wie haben Sie die Goldfahrt von Benjamin Karl miterlebt?

Erik Wöll: Ich war an diesem Tag in Norwegen in einer Fischerhütte. Im norwegischen Fernsehen wurde Snowboard nicht übertragen, sondern nur Langlaufen. Österreichisches Fernsehen kann man im Ausland auch via Internet nicht empfangen. Ich musste also zu unkonventionellen Mitteln greifen. Mein Freund Gerry Ring hat sein Handy vor den Fernseher gehalten und mir via WhatsApp nach Norwegen übermittelt. Über „Ring-TV“ (lacht).

Ab wann war Ihnen klar, dass Benny Gold holen wird?

Wöll: Mir war früh klar, dass er einen ganz starken Tag hat und extrem fokussiert ist. Und ich kenne keinen anderen Menschen, der das so kann wie er. Im Finale war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber das gehört dazu.

Wann und wo haben Sie Benny kennengelernt?

Wöll: Das ist tatsächlich eine witzige Geschichte. Ich trainierte gerade mit meiner Trainingsgruppe in Lackenhof. Davon hat er irgendwie Wind bekommen und saß plötzlich im Sessellift neben mir. Er war damals zehn Jahre alt und sagte, dass er mit uns mittrainieren will. Und hat da gleich einmal ein bisschen geschwindelt …

Inwiefern?

Wöll: Er behauptete, dass er seit einem Jahr auf dem Brett steht. In Wahrheit ist er davor vielleicht zweimal gefahren. Wie seine Mutter ja jetzt erzählte, hat er das Snowboard zu Weihnachten bekommen und unsere Begegnung war im Februar.

Und erkannten Sie bei der ersten Abfahrt schon den Olympiasieger in ihm?

Wöll: Man hat schon gesehen, dass er richtig gut fährt und seine Schwünge auf der Kante zieht. Dass er das Zeug zu einem ganz Großen hat, bemerkte ich erst ein bisschen später.

Und zwar wann und wie?

Wöll: Es hat nicht lange gedauert, da ist er mit seinem eigenen Wachskoffer dagestanden und hat sich die Kanten selber geschliffen. Das Bemerkenswerte war, dass er sich damit auch richtig gut auskannte. So etwas machte vor und nach ihm kein anderer Schüler von mir.

Dazu passt wohl auch sein Brettwechsel kurz vor dem Olympia-Bewerb?

Wöll: Genau. Das ist ja eigentlich völlig irre, aber halt typisch Benny. Er vertraute auf sein Bauchgefühl.

Er erzählte zuletzt bei „Frühstück bei mir“, dass er in jungen Jahren Außenseiter war. Wie war da Ihre Wahrnehmung?

Wöll: Das kann ich so nicht bestätigen. Er wurde bei uns in der Sporthauptschule sogar einmal von Schülern und Lehrern zum „Sportler des Jahres“ gewählt. Vielleicht war das aber in seiner Klasse anders. Was ich sagen kann, ist, dass er immer reifer und weiter als andere in seinem Alter war.

Sie trainieren in den Sportmittelschulen in St. Pölten und Lilienfeld die Snowboarder. Dürfen wir uns bald auf den nächsten Benjamin Karl freuen?

Wöll: Boardercrosser Jakob Dusek ist ja eh schon erfolgreich im Weltcup unterwegs. Und die nächsten, die ins Rampenlicht drängen werden, sind der St. Pöltner Dominik Burgstaller und die Muggendorferin Miriam Weis, die zwar nicht Mitglied beim Union Trendsport Weichberger ist, die ich aber einige Jahre trainieren durfte.

Wie viele Talente werden in Ihrem Verein betreut?

Wöll: Wir haben 95 Mitglieder, davon sind 50 bis 60 Nachwuchsfahrer. Aber auch Jakob Dusek oder eben Benny Karl starten nach wie vor für den Union Trendsport Weichberger. Er hält uns seit Jahren die Treue.

Wie entwickelt sich der Snowboardsport allgemein?

Wöll: Der Carving Ski hat dem Snowboard ein wenig den Rang abgelaufen. Da braucht man ja gar nicht lange herumreden. Im Prinzip ist das Carven ja vom Snowboard abgeschaut. Der Race-Sport ist mittlerweile nur noch einer kleinen Gruppe vorbehalten. Beim Snowboarden geht der Trend eher Richtung Softboots, was den Breitensport betrifft. Was den Wettkampf betrifft, bleiben die Zahlen stabil. Da wird sich in nächster Zeit auch nichts ändern. In Lilienfeld halten sich die Racer und die Freestyler die Waage.