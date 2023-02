Drei heiße WM-Eisen aus Niederösterreich

Werbung

Fünf Weltmeistertitel stehen bereits auf der Visitenkarte. Nummer sechs könnte bei der Weltmeisterschaft der Snowboarder und Freeskier im georgischen Bakuriani (19. Februar bis 5. März) folgen. „Evergreen“ Benjamin Karl (37) ist Niederösterreichs wohl heißestes Eisen im WM-Feuer.

Bereits am Sonntag geht‘s für den Olympiasieger aus Wilhelmsburg mit dem Parallel-Riesentorlauf los, kommenden Dienstag will Karl seinen Titel im Slalom verteidigen – und am Mittwoch steigt der Teambewerb. Karl stellt klar: „Ich fahre nach Bakuriani, um dort abzuräumen.“

Im Boardercross der Frauen ruhen die Hoffnungen auf Pia Zerkhold (24). Die Scheibbserin ist die einzige ÖSV-Starterin. Bei der Generalprobe in Cortina d‘Ampezzo musste sich Zerkhold mit Rang zwölf begnügen. Bei den Männern liegt der Druck auf Alessandro Hämmerle, der allerdings wegen einer Gehirnerschütterung („Ich wollte kein Risiko eingehen“) in Cortina fehlte.

Der Herzogenburger Jakob Dusek verpasste beim WM-Härtetest als Elfter den Einzug ins Viertelfinale. Mit Platz zwei beim Weltcup in Cervinia hat der 26-Jährige vor zwei Monaten aber schon gezeigt, dass mit ihm im Medaillenrennen zu rechnen ist. Die WM-Entscheidungen fallen am 24. und 25. Februar (Einzel bzw. Team).

Auch die Skicrosser bestreiten in Bakuriani ihre Titelkämpfe. Das endgültige WM-Aufgebot wird allerdings erst nach dem Weltcup auf der Reiteralm am Wochenende fixiert. Der Böheimkirchner Tristan Takats, zuletzt Elfter in Schweden, sollte mit dabei sein. Auch Johannes Aujesky (SC Göstling) rechnet sich Chancen auf ein Ticket aus. Angesetzt sind die Skicross-Bewerbe für den 24. (Einzel) und 25. Februar (Team).