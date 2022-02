Gold! Benjamin Karl erfüllt sich Olympiatraum

Bravo, Benni! In seinem zweiten Olympia-Finale (nach Silber in Vancouver 2010) schnappt sich der Niederösterreicher seine erste Goldene im Zeichen der fünf Ringe. Der Routinier bezwang in einem packenden Großen Finale Tim Mastnak aus Slowenien – und eroberte damit seine achte Medaille bei einem Großereignis.

„Wenn wann nicht jetzt! Einfach geil!“ Karl war nach seinem Erfolgsrun im Parallel-Riesentorlauf zu Tränen gerührt: „Ich bin keiner, der jeden Tag weint. Aber so ein Olympiasieg ist ein Lebensprojekt. Das hab ich mir als Zehnjähriger auf einen Zettel geschrieben und jetzt ist’s aufgegangen!“

Der fünffache Weltmeister komplettierte damit seinen olympischen Medaillensatz nach Silber 2010 und Bronze 2014.

Bei den Frauen machte die Kärntnerin Daniela Ulbing den Jubeltag perfekt. Die 23-Jährige musste sich erst im Großen Finale der tschechischen Favoritin Ester Ledecka beugen und holte Silber.