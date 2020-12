NÖN: Bis jetzt sind erst sechs Rennen fixiert, alles andere ist – inklusive WM – Stand jetzt abgesagt. Wie beurteilen Sie diese Mini-Saison?

Ich weiß gar nicht so genau, was abgesagt ist und was stattfindet. Ich hole mir diese Informationen auch gar nicht aktiv ein, weil es mich nicht interessiert. Ich seh das so: Was stattfindet, das findet statt. Ich nehm das, was es gibt, und versuche dort bestmöglich abzuliefern.

Wird das also eine Art Zwischensaison?

Da muss man eine ganz feine Linie ziehen. Eine Zwischensaison wird es nicht. Im besten Fall wird es einen Gesamtweltcupsieger geben, und im besten Fall wird es einen Weltmeister geben. Es hilft mir nicht, Energie in Dinge zu investieren, die ich nicht beeinflussen kann. Stand jetzt sind die ersten beiden Rennen in Italien fixiert, und darauf konzentriere ich mich.

Wie lief die Vorbereitung? Wie ist die Form?

Ich glaub, das wird jetzt das 13. oder 14. Jahr sein, wo ich auf Topniveau im Snowboardweltcup unterwegs bin. Und jedes Jahr kommen die Gedanken, dass man nicht konkurrenzfähig sein könnte. Da hilft natürlich mittlerweile die Erfahrung, und da helfen natürlich auch die Teamkollegen, an denen man sich orientieren kann. Und wenn ich dazu noch mein Gefühl in die Waagschale werfe, dann sage ich, dass ich auch heuer konkurrenzfähig sein werde. Aber das mit dem starken Team ist ungemein wichtig. Wir haben erst neulich darüber diskutiert…

In welche Richtung?

Wir Snowboarder sind ein funktionierendes Team. Marcel Hirscher zum Beispiel hat hauptsächlich alleine trainiert. Ich glaube, dass wir jetzt nicht so ein Loch im Riesentorlauf hätten, wenn Hirscher mit allen anderen trainiert hätte. Dann wären fünf, sechs Fahrer gewesen, die sich an Hirscher hochgezogen hätten. Genau das passiert bei uns Snowboardern, und dafür bin ich dankbar.

Auch wenn Sie ihr Karriereende noch nicht im Blick haben, für die Zeit danach bauen Sie bereits Standbeine auf. Wie läuft Ihr Fitnesscenter in Lienz?

Das hat momentan aufgrund von Corona zu. Dafür haben wir aber unter athletic-heroes.com unser Online-Trainingsangebot auf- und ausgebaut. Daran haben wir seit April hart gearbeitet. Das ist unser Baby, auf das ich auch stolz bin. Da gibt‘s insgesamt 15 Stunden Training drauf und viele wertvolle Tipps von Experten.

Sie klingen trotz Corona motiviert und zuversichtlich…

Ja, und ich will diesbezüglich auch ein Vorbild sein. Ich konzentriere mich darauf, was man tun kann, und nicht darauf, was gerade nicht möglich ist. Klar merke ich auch, dass im zweiten Lockdown die Stimmung in der Bevölkerung nicht mehr so ist wie im ersten. Dieses Miteinander, das im Frühjahr noch da war, fehlt jetzt ein wenig. Jeder soll diese Zeit nutzen, um Dinge zu machen, für die ansonsten vielleicht ohnehin keine Zeit bleibt. Sich physisch und psychisch Ziele zu setzen ist wichtig. Diejenigen, die diese Situation annehmen und positiv denken, diejenigen werden zu den Gewinnern dieser Krise zählen. Ich weiß, das klingt jetzt esoterisch. Ich kann‘s aber auch auf gut österreichisch sagen: In dieser Situation trennt sich die Spreu vom Weizen.