Wilhelmsburger bejubeln ihren „Goldjungen“ Benjamin Karl

Knapp zwei Monate nach seinem Olympiasieg ist Österreichs Snowboardidol Benjamin Karl am Samstag in seiner Heimatstadt Wilhelmsburg gebührend empfangen worden. Hunderte Fans und Wegbegleiter ließen sich auch vom Wintereinbruch nicht abschrecken und standen Spalier. Die Schneeflocken fanden alle sogar recht passend für den Empfang des Wintersport-Champions. „Benni hat den Winter mitgebracht“, meinte auch Bürgermeister Rudi Ameisbichler. Die Fans sorgten mit rot-weiß-roten Fahnen für tolle Stimmung, auch beim gefeierten Goldmedaillengewinner.

Vierzehn Jahre ist es her, dass Karl erstmals am Wilhelmsburger Hauptplatz ein Empfang bereitet wurde. Der damals 22-Jährige hatte gerade seinen ersten Gesamtweltcup gewonnen. Auch nach Silber bei den Spielen 2010 in Kanada und Bronze bei den Spielen in Südkorea (2018), ebenso wie bei seinen Weltmeistertiteln wurde Niederösterreichs erfolgreichster Wintersportler stets in Wilhelmsburg empfangen, aber niemals mehr in so großem Rahmen. Am Samstag war aber allen klar, dass hier ein ganz Großer die Krönung seines Sportlerlebens zelebriert.

Schüchtern war Karl auch als junger Bursch nicht, doch mittlerweile hat er sich zum Medienprofi gemausert, der zwei Stunden auf der Bühne souverän talkt und moderiert, dabei das Zepter die ganze Zeit fest in der Hand hat, aber weiterhin seine Fans auch mit seiner natürlichen und spontanen Art zu begeistern versteht.

Volksschulkinderchor singt „Go, Benny, Go“

Highlights des fantastisch choreographierten Events waren der Einzug von Stadtkapelle und Militärmusik sowie die Kinder der Volksschule Wilhelmsburg, die Benji mit selbstgebastelten Goldmedaillen empfingen und im Chor den alten Ohrwurm von 2008, „Go, Benny, go“, sangen. „Ich hab heute noch Tinnitus von der Busfahrt, als ich vom Flughafen abgeholt wurde und der Song zwei Stunden auf Dauerschleife lief“, scherzte Karl. Nicht wenige, die damals auch im Bus saßen, nickten wissend …

Die Wilhelmsburger Volksschulkinder stehen mit ihren selbstgebastelten Goldmedaillen Spalier, als Benjamin Karl am Hauptplatz eintrifft. Danach singen sie den Ohrwurm „Go, Benny, Go“, der anlässlich seines Weltcugesamtsiegs 2008 komponiert wurde. Foto: Claus Stumpfer

Die Kids durften auch Fragen stellen, und Benni war dabei ganz in seinem Element. Mit dem Türnitzer Joachim Gravogl kam auch ein potenzieller Nachfolger auf der Bühne. Wie Karl hat er nach dem Besuch der MD SKI in Lilienfeld die Aufnahme in die Skiakademie Schladming geschafft. „Du bis 14 Jahre alt und schon jetzt größer als ich“, staunte Benji.

Drängendste Frage des Nachwuchses: „Wie schafft man den Spagat zwischen Spitzensport und Schule?“ Benjis Anwort: „Prioritätensetzung! Man muss immer dort Gas geben, wo es gerade nötig ist.“ Zwar habe er in der Schulwahl immer dem Sport alles untergeordnet, aber die Schule wäre von ihm nie vernachlässigt worden. „Dafür hat schon die Mama gesorgt, die immer die Rute ins Fenster gestellt hat. Sport war nur erlaubt, solange die Schulnoten positiv blieben, denn anderes hätten wir uns das gar nicht leisten können. Zum Glück ist mir die Schule aber immer leichter gefallen, je älter ich geworden bin“, erzählt er.

Funktionäre, Politiker und Freunde gratulierten

Neben den Kids gratulierten dem Olympiasieger aber natürlich auch Freunde, Familie und Wegbegleiter auf der Bühne. So stellten sich LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher, Union-Landespräsident Raimund Hager mit Präsenten und Blumen ein. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner brachte einen neu gebrandeten Trainingsanzug der Heeressportler mit. Karl, der selbst zehn Jahre Heeressportler war, ist zwar nicht mehr in diesem exklusiven „Klub“, zeigte aber sofort, dass er auch als Kleider-Model gute Figur macht.

Außerdem waren für die Politik in Vertretung der Landeshauptfrau auch die Landtagsabgeordneten Doris Schmidl und Kathrin Schindele vor Ort. Letztere betonte vor allem die wichtige Rolle des Olympiazentrums in St. Pölten. „Damit sollte sicher gestellt sein, dass du nicht der letzte Olympiasieger aus Niederösterreich bleibst“, meinte sie in Richtung Karls.

Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Mama Michaela und die Landtagsabgeordnete Doris Schmidl (v. l.) gratulieren Benjamin Karl zum Olympiasieg. Foto: Claus Stumpfer

Auch auf die Bühne geholt wurde Karls Entdecker, erster Trainer und Förderer bis heute, Erik Wöll. Er gab zum Besten, wie sich Benji in sein Team und den damals von ihm betreuten Landeskader förmlich drängte. „Er hat sich beim Liftfahren den Platz neben mir gesichert und gesagt, er könne super boarden.“ Er war so überzeugend, dass ich gesagt habe, „gut, ich schau dir zu.“ Der Rest ist Geschichte. „Mama Michaela hat mir übrigens erzählt, dass er erst zwei Wochen davor erstmals am Board stand.“

Die Boardwechsel-Story aus erster Hand

Ein Überraschungsgast auch für Karl war der CEO von Virus-Boards, Frank Dietzel aus Deutschland. Erstmals verriet der mit Benjis Mama Michaela, wie es zum Boardwechsel in quasi allerletzter Sekunden vor den Olympischen Spielen kam. Dietzel hatte ein Mail an Karls Mutter geschrieben, in dem er vollmundig versprochen hat, für Benji ein absolutes Siegerboard bauen zu können. „Mit Stefan Baumeister meinte ich auch eine gute Referenz im Talon zu haben“, erzählt Dietzel.

Karls Mama antwortete aber recht kühl. „Auch die Schweizer bauen tolle Boards!“ Ihr Benji fuhr ja dan noch für den renomierten Boardbauer Kessler. „Ich dachte, okay, das wird Benji mit Herrn Dietzel wohl für nächstes Jahr besprechen wollen, also habe ich es auf den ‚Schummelzettel‘ für unser nächstes Treffen gesetzt“, erzählt Karls Mutter. Benji unterbricht lachend: „Sie nennt es ‚Schummelzettel‘, es ist aber eine To-do-List für mich, weshalb ich immer seltener nach Wilhelmsburg komme!“

Tatsächlich kam Karl wenige Wochen vor Peking nochmals auf Besuch, und die Virus-Boards kamen zur Sprache. „Mittlerweile hatte ich zwar auch direkt Kontakt mit Benni aufgenommen, aber ins Laufen kam die Sache danach“, erinnert sich Dietzel. „Ich habe Frank gefragt, ob er mir noch ein paar Test-Boards vor den Spielen schicken könne, was er zugesagt hat. Doch blieben die irgendow bei den Zustelldiensten hängen, sodass ich entschieden habe, die Boards erst in Peking erstmals zu testen.“

Legendärer Servicemann mit eigenen Kopf

Das ist der Moment in der Story, wo mit dem Texingtaler Manfred Stadler ein weiterer Überraschungsgast die Bühne betritt. „Der legendäre Servicemann, der auch einst für Marcel Hirscher bei den Ski Alpinen gearbeitet hat, schaffte es in Rekordzeit, das nach Peking mitgenommene Boardmaterial rennfertig zu machen.

„Das Board, mit dem Benni Olympiasieger geworden ist, habe ich mit einem 180 Grad heißen Bügeleisen behandelt. Motto: Entweder es hält das aus und wird perfekt oder wir können es wegschmeißen. Dann habe ich noch Wachs drauf getan, das in Are super funktioniert hat. Alle haben aber gesagt, das würde in Peking gar nicht passen. Als ich mit dem Brett fertig war, wusste ich, Benni hat das Material, um zu siegen. Ab dann lag es an ihm!“

Virus-CEO Frank Dietzel und Servicemann Manfred Stadler erzählen Geschichten, die auch Karl sichtlich noch nicht kannte. Mit 180 Grad ein Board bügeln, geht eigentlich gar nicht … Foto: Claus Stumpfer

Entsprechend entspannt sei Stadler beim Bewerb gewesen. „Ich wusste, Benji schafft das. Aber als ich beim Finale unten stand, habe ich erst bemerkt, dass der Gegner der Slowene Tim Mastnak ist und da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, denn ihn hatte ich zuvor ganz oben am Zettel der Favoriten.“

Karl analysierte auf der Bühne auch seinen Finallauf, inklusive seinem und Mastnaks Fehler und die Rolle, die Psychologie in einem solchen Rennen spielt. „Du musst nach einem Patzer weiter versuchen, Druck auf den Gegner auszuüben. Das Unangenehmste ist, wenn du glaubst, du hast gewonnen, und dann hörst du plötzlich den Gegner doch wieder von hinten näherkommen. Das Pfeifen macht es schwer, nicht selbst in den Panikmodus zu geraten. Das ist Tim passiert!“

Auch für Karl war Mastnak von Anfang an der Mann, den es zu schlagen galt. „Er hat die Generalprobe in Peking gewonnen und ich habe mir seine Läufe von damals x-Mal im Video angesehen, um sie zu analysieren, weil sie so gut waren.“ Die Arbeit sollte sich auszahlen.

Sporthalle erhält Karls Namen plus Ehrenring-Verleihung

Als Höhepunkt des Events gab es von Bürgermeister Ameisbichler in Vertretung der Stadtgemeinde den Ehrenring für Karl, außerdem verkündete Sportstadtrat Peter Reitzner, dass die Sporthalle künftig „Benjamin-Karl-Halle“ heißen wird. „Das freut mich! Aber es muss euch klar sein, dass ich jedes Mal, wenn ich jetzt nach Wilhelmsburg komme, kontrollieren werde, ob sie auch in Tipptop-Zustand ist, denn für eine vergammelte Halle gebe ich meinen guten Namen nicht her“, scherzte er. „Ich glaube, dass haben wir vorher nicht bedacht“, meinte Reitzner in Richtung Bürgermeister, „aber wir werden dafür sorgen, versprochen“, scherzte der Sportstadtrat zurück.

Wilhelmsburgs Bürgermeister Rudolf Ameisberger überreicht den Ehrenring. Außerdem wird die Sporthalle nach Benjamin Karl benannt. Foto: Claus Stumpfer

„Toll, dass es nach so langer Zeit wieder ein so schönes Fest in Wilhelmsburg geworden ist“, bedankte sich Karl, der mit seiner Familie mittlerweile in Lienz lebt. „Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier heute stehen darf und dass so viele Leute für mich gekommen sind.“ Auch mit 36 Jahren kann er sich eben auf seine Fangemeinde in der Heimat, in der er die ersten Schwünge am Board gezogen hat, verlassen. Und so fühlt er sich auch nach wie vor als Wilhelmsburger, wie er versichert. „Ich kenne die Leute und die Leute kennen mich!“

Seine Sportkarriere plant Karl nur noch von Jahr zu Jahr

Über seine sportliche Zukunft wollte Karl weiterhin nicht viel preisgeben. Immer wieder wurde er auf die Spiele 2026 in Cortin angesprochen. „Ich schaue jetzt von Jahr zu Jahr“, meinte der 18-fache Weltcupsieger. „Diese doch geringe Anzahl an Siegen im Vergleich zu meinen WM-Titeln und Olympiamedaillen zeigt recht gut, wie schwer es ist, in unserem Sport ganz oben zu stehen, aber zumindest haben heuer mein ÖSV-Teamkollege Prommegger und der Südtiroler Fischnaller gezeigt, dass man auch mit 41 Jahren noch siegen kann“, wollte er eine Teilnahme an den nächsten Olympischen Spielen auch nicht ausschließen. Dafür spricht, dass sie in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnort Lienz stattfinden werden, und auch viele Wilhelmsburger würden den dann 40-Jährigen wohl vor Ort anfeuern. Und dann könnte es ja den nächsten großen Empfang für Benji in seiner Heimatstadt geben …