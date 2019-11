15 Weltcupsaisonen liegen hinter ihm, vier Weltmeistertitel, insgesamt 37 Podiumsplätze auf Top-Niveau – und dennoch: wenn’s in heimischen Gefilden zur Sache geht, beginnt’s bei Benjamin Karl noch immer zu kribbeln. „Wenn ich an Lackenhof denke, steigt schon jetzt der Puls“, schmunzelt der 34-Jährige. „Ich sollte meine Nervosität in den Griff bekommen.“ Die bisherigen Trainingseindrücke stimmen den Wilhelmsburger zuversichtlich. „Die Heimrennen in Lackenhof und Bad Gastein sind die Highlights der Saison. Aber die große Kugel für den Gesamtweltcup wäre auch nicht verkehrt.“ 2019 war’s, gemeinsam mit Daniela Ulbing, die kleine Kugel für den Teambewerb: „Die hat mir in der Sammlung noch gefehlt.“

Am 5. und 6. Jänner ist Lackenhof – nach zwei Jahren Pause – wieder Weltcup-Station. „Wir haben aus der ersten Auflage gelernt, wollen die schon gelungene Premiere noch einmal toppen“, versichert Michaela Dorfmeister, die Chefin des Organisationskomitees.

Karls „Weltcupdebüt“ in Lackenhof 2018 fiel dramatisch aus. „Ich hab meine Karriere riskiert“, weiß der Niederösterreicher. Vier Wochen nach einem Knöchelbruch samt Bänderriss stand er am Ötscher wieder auf dem Board. „Nur die Schrauben haben den Knochen zusammengehalten, bei einem Sturz hätten die Ärzte den Fuß versteifen müssen.“ Benni Karl verpasste damals knapp den Einzug ins Finale der besten 16. Das Risiko von damals bereut er dennoch nicht: „Lackenhof ist eine Herzensangelegenheit.“

„Bestzeiten wechseln wie die Handtücher“

Seit Dienstag bereitet sich Karl mit der ÖSV-Snowboardriege mit zweiwöchigen Camp in Schweden vor, ehe am 7. und 8. Dezember in Russland der Startschuss zur Weltcupsaison fällt. Mit einer verjüngten Mannschaft und einem völlig umgekrempelten Trainerteam. Nicht nur Karl hatte in der Vorsaison Kritik geübt. Nun hat der Tiroler Hansjörg Berger als Cheftrainer das Heft in der Hand. „Es läuft gut“, freut sich Karl über das Ende der internen Turbulenzen. Die Konkurrenz innerhalb der rot-weiß-roten Boarder beflügelt den Senior im Team. „Die Bestzeiten wechseln wie die Handtücher. Die drei Jungen, die aus dem Europacup nachgerückt sind, geben uns ordentlich Stoff“, schildert der dreimalige Gesamtweltcupsieger. „Ich find’ das herrlich.“

Fast so schön wie das Gefühl am Start, bevor’s auf die Piste geht. „Wenn ich in Lackenhof oben steh’, will ich kein einziges weißes Fleckerl im Zuschauerbereich sehen“, hofft Karl auf lautstarke Unterstützung. 2018 konnten die Fans insgesamt vier Podestplätze für Österreich bejubeln. Diesmal will auch der Lokalmatador aufs Treppchen. „Die Form ist schon jetzt gut. Die will ich bis Lackenhof natürlich konservieren.“

Jede Menge Arbeit steht in den nächsten Wochen Michi Dorfmeister und ihrem Team bevor, um die Distelpiste „weltcupfit“ zu machen und parallel dazu den normalen Wintersportbetrieb zu garantieren. Karl zieht den Hut: „Niederösterreich ist nicht das klassische Wintersportland. Aber wir bemühen uns mehr als andere. Das merkt man!“