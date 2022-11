NÖ-Asse brettern an der Spitze mit

Werbung

Wie bei den Alpinen mussten sich auch die heimischen Boarder in Geduld üben: Schneemangel führte zu Absagen und Verschiebungen. Bei den Skicrossern fiel der Auftakt ins Wasser, die Weltcupriege rund um den Böheimkirchner Tristan Takats nutzte deshalb in der Vorwoche den Gletscher event im Pitztal als Generalprobe. „Fahrerisch waren schon viele gute Sachen dabei“, blickt Takats trotz Rang vier bei der Staatsmeisterschaft nach einem Sturz optimistisch Richtung Weltcupstart in Val Thorens (7. bis 9. Dezember).

Knapp eine Woche früher steigt der Start für die Boarder im französischen Les Deux Alpes. Der Herzogenburger Jakob Dusek und der Großrußbacher Lukas Pachner holten sich am Gletscher den letzten Schliff. Der Gesamtweltcupdritte Dusek setzt heuer auf ein etwas längeres Board, kämpfte zuletzt mit den Folgen eines Sturzes: „Es war nur eine leichte Gehirnerschütterung. Jetzt ist alles wieder okay.“

Boardercross-Kollege Pachner musste sich im Sommer zwei Schulteroperationen unterziehen – und möchte erst einmal wieder auf Topniveau in Tritt kommen: „Immerhin fehlen mir drei Vorbereitungsmonate.“ Der Heim-Weltcup im Montafon musste wegen Schneemangels um zehn Tage auf 19./20. Dezember verschoben werden.

Geduld ist gefragt bei Pia Zerkhold. Die Scheibbserin (24), im Vorjahr Österreichs beste Boardercrosserin, verletzte sich Anfang November im Training am Sprunggelenk. „Ich werde alles geben, um zum Saisonstart fit zu werden“, versichert die NÖ-Olympiastarterin.