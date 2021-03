„Als im Vorjahr die Fitnessstudios wieder geöffnet wurden, gab es weder indoor noch outdoor irgendeine Clusterbildung“, erklärt Gottfried Wurpes, CEO von „the fitness company“. Für ihn sei es völlig unverständlich, weshalb man den Amateursport nach wie vor verbietet. Die angedachten, landesweiten Öffnungsschritte für Ende März wackeln aufgrund der aktuellen Fallzahlen wieder. Bleiben diese aus, dürfte der Sport – wie auch viele andere Bereiche – auf der Strecke bleiben. Dabei ist der Sport „nicht das Problem, sondern ganz klar ein ganz wichtiger Teil, um das aktuelle Problem lösen zu können“, meint Wurpes. „the fitness company“ mit Sitz in Leonding hat die Marke Technogym in Österreich aufgebaut.

Thiem als neuer Markenbotschafter

„the fitness company“ feiert gerade den 30. Geburtstag. Passend dazu hat das Unternehmen mit Dominic Thiem einen neuen Markenbotschafter präsentiert. "Wir unterstützen Sportlerinnen und Sportler, um ihnen ideale Trainingsbedingungen zu bieten. Wir wollen für Dominic der perfekte Partner sein und ihn auf seinem Weg zur Nummer eins begleiten und unterstützen“, betont Wurpes.

„the fitness company“-CEO Gottfried Wurpes präsentiert Dominic Thiem als neuen Markenbotschafter. Technogym/Mirja Geh

Wie alle anderen Vertreter der Fitnessbranche fordert auch das oberösterreichische Unternehmen eine rasche Öffnung. Nicht nur der Fitnessstudios, sondern auch aller Vereine und des gesamten Amateursports. Natürlich „unter Einhaltung der notwendigen Regeln“, fügt Wurpes hinzu.

Schlechte Prognosen für Studios

In Österreich warten rund 15.000 Sportvereine auf ein Lebenszeichen der Politik. Ob all diese die Pandemie überstehen, steht in den Sternen. Auch was die Fitnessstudios betrifft, sieht die Zukunft alles andere als rosig aus. Einer Studie von branchenradar.com zufolge wird sich die Anzahl der Studios in Österreich in den nächsten zwei Jahren stark reduzieren – und das, obwohl in den letzten Jahren ein konstanter Zuwachs verzeichnet werden konnte. Schätzungsweise hat es im Jahr 2020 insgesamt 578 Fitnesscenter gegeben, was gleichzeitig einen neuen Höchststand darstellt. Prognosen zeigen, dass es im laufenden Jahr 2021 nur noch 500 Studios geben soll. Im kommenden Jahr überhaupt nur noch 460. Das wäre ein Minus von 13,5 Prozent im Jahr 2021 und weiteren 8 Prozent im Jahr 2022.