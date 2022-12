NÖ und Italien wollen im Sport voneinander lernen

Werbung

Erst seit 22. Oktober amtiert Andrea Abodi - ganz standesgemäß in einem Palazzo mitten in der römischen Innenstadt - als italienischer Sportminister. Sein erster internationaler Gast kam aus Niederösterreich: Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Sport hat in Italien eine lange Tradition und braucht keinen internationalen Vergleich scheuen.

Foto: Wolfgang Wallner

Sowohl in der Spitze – über 40 Medaillen bei den letzten Olympischen Spielen – als auch in der Breite – fast 50 Prozent der Bevölkerung sind regelmäßig sportlich aktiv – zählt Österreichs südliches Nachbarland zu den besten Europas.

Wo Italien von NÖ lernen kann

"Wir müssen uns verbessern, wenn es darum geht, den Weg von der Basis in die Spitze zu eben. Der Sport muss mehr in den Schulen verankert werden", spricht Abodi die Problemzonen "made in Italy" an. Auf der Apenninen-Halbinsel verfügt ein Viertel der Schule nicht einmal über den Zugang zu einer adäquaten Turnhalle. Entsprechend interessiert zeigte sich Abodi am NÖ-Pilotprojekt mit der täglichen Bewegungseinheit.

Input von außen nutzen

Von der gelebten Sportbegeisterung und der italienischen Bewegungskultur konnte sich Sportlandesrat Jochen Danninger am Freitag selbst ein Bild machen, nachdem er – anlässlich des UEFA Women’s Champions League Spiels der SKN St. Pölten Frauen – für einen strategischen Austausch nach Rom reiste. „Sport und insbesondere Fußball genießen in Italien einen sehr hohen Stellenwert und sind dementsprechend im Alltag omnipräsent. Unsere Sportstrategie ist ein stetiger Prozess, bei dem Denkanstöße nicht nur von innen, sondern auch von außen kommen", erläutert Danninger.

Foto: Wolfgang Wallner

"Wir wollen von den Besten lernen und deshalb war das vorrangige Ziel unserer Reise, die Erfolgsfaktoren der italienischen Sportlandschaft zu identifizieren und deren Übertragbarkeit auf Niederösterreich zu prüfen. Speziell bei unserem heimischen Nachwuchs stehen wir in der Verantwortung etwas zu tun."

Insbesondere die Corona-Pandemie hat die Bewegungslust gedrückt. Fast jeder vierte 15- bis 16-Jährige in Niederösterreich macht heutzutage überhaupt keinen Sport. Die Delegationsreise stand daher ganz im Zeichen der Vision des SPORTLAND Niederösterreich, einen aktiven Lebensstil nachhaltig im Leben der Bevölkerung – insbesondere der Kinder und Jugendlichen – zu verankern.

Spitzensportler als Zugpferde

Zunächst tauchte man - in Begleitung von Jan Kickert, Österreichs Botschafter in Italien - im Stadio Olympico in Rom in die historische Fußballwelt ein, um einen ersten imposanten Eindruck zu bekommen. Anschließend stand ein Treffen mit Andrea Abodi, Italiens Minister für Jugend und Sport, im Mittelpunkt der Reise. "Dabei lagen wir in vielen Punkten auf einer Linie", sieht Danninger sich im Weg bestätigt, den "Spitzensport als Motor für den Breitensport" zu forcieren - etwa in den von NÖ-Spitzenathleten betreuten Schulprojekten in der Leichtathletik oder auch im Mädchenfußball.

In einem Arbeitsgespräch tauschten sich die Politiker gemeinsam über die aktuelle sportliche Situation in Folge der Corona-Pandemie sowie der gegenwärtigen Energiekrise aus, diskutierte Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der Bewegungskultur des jeweiligen Landes und setzte sich mit Initiativen und Strategien im Nachwuchs- insbesondere Mädchensport auseinander.

Frauenförderung im Gepäck

Einige Gedankenanstöße aus Italien reisten sozusagen im blau-gelben Gepäck nach Hause. „Beim Termin mit dem italienischen Sportminister ging es um eine gesamtsportliche Betrachtung. Abodi zeigte sich begeistert von Niederösterreichs Nachwuchsinitiativen unter Einsatz heimischer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Wir wiederum nehmen unter anderem ein innovatives Konzept, welches zum Ziel hat, Frauen für Funktionen im Sport zu begeistern, mit nach Niederösterreich. Wir werden diese Anregungen in Bezug auf unsere bestehenden Initiativen und Projekte evaluieren und gewinnbringend im Sinne des Frauenfußballs in Niederösterreich umsetzen, um unseren Status als Hochburg des Frauenfußballs weiter auszubauen“, so Danninger.

Vier Jungkickerinnen fiebern mit den Champions mit

Als weiterer Tagespunkt stand für Danninger noch das vorletzte Gruppenspiel in der UEFA Women’s Champions League zwischen AS Roma und SKN St. Pölten Frauen auf dem Programm (5:0 für die Italienerinnen). Zur blau-gelben Delegation auf der Tribüne zählten auch vier Spielerinnen aus dem „Future Team“ des SKN St. Pölten, die das Spiel, auf Einladung von SPORTLAND Niederösterreich, live vor Ort erleben konnten.

Danninger: „Gemäß unserer Sportstrategie 2025 wollen wir den Spitzensport als Motor für den Nachwuchs- und Breitensport nutzen. Mit dem heutigen Spiel haben die jungen Spielerinnen ein einzigartiges Erlebnis hautnah miterlebt, das sie bestimmt auf ihrem persönlichen Karriereweg weiter motivieren und anspornen wird."