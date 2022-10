Werbung

Damit führen sie nach Verlustpunkten gemeinsam mit Kapfenberg die Tabelle an. „Echter Spitzenreiter“ ist Oberwart vor Meister Innsbruck. Bei den Damen steht Aufsteiger Wr. Neudorf vor Tulln und Vorchdorf an der Spitze des unteren Play-Offs. In der 2. DamenBundesliga heißt das Sensationsteam Salzburg. Quartett mit weißer Weste Vier Teams tragen die weiße Weste im unteren Play-Off der 1. Bundesliga: Spitzenreiter Oberwart und Verfolger Innsbruck „befleckten“ ihr Gilet allerdings mit je einem Remis, während Absteiger Kapfenberg und Aufsteiger Guntramsdorf bei je zwei Siegen halten und somit nach Verlustpunkten voranliegen.

Bei Guntramsdorf glänzt Dominik Habesohn mit 4:0 Einzel-Erfolgen, sein Bruder Mathias machte mit zwei weiteren Erfolgen gegen den Wr. Neudorf den Sack zum 4:2 zu. Bei Innsbruck ist Stefan Leitgeb noch ungeschlagen und seine Erfolge verhalfen dem Meister zu 4:1-Triumphen bei Aufsteiger Wels II und Biesenfeld. Während der Liga-Spitzenreiter Martin Storf mit 5:0 Siegen Oberwart zu 4:2-Erfolgen gegen Mauthausen und Wr. Neudorf führte und damit auf Platz eins hievte.

In der „Gefahrenzone“ befinden sich Mauthausen nach einem Fehlstart mit drei Niederlagen, St. Urban, Biesenfeld und Kufstein. Liu Yuan startet mit Tulln perfekt Im unteren Play-Off der 1. Damen-Bundesliga feierte Sensationstransfer Liu Yuan beim Debüt für Tulln souveräne 6:0-Erfolge gegen Mariahilf und Ex-Klub Kirchbichl sowie ein 5:1 gegen Absteiger Oberwart. Die Olympionikin gab bei ihren fünf Auftaktsiegen in Pottenstein einen einzigen Satz ab. Ebenso je dreimal siegreich blieben Aufsteiger Wr. ÖTTV Presse Seite 2

Die Niederösterreicherinnen Jennifer Henning, Viktoria Truzsinszki und Amelia Wiacek gewannen all ihre Matches, führen mit 6:0-Siegen ex aequo die Einzel-Rangliste und mit Wr. Neudorf die Tabelle an. Salzburgerinnen liefern Sensation gegen Linz AG 2 Ein perfektes Debüt in der 2. Damen Bundesliga feierte das neu gegründete Team Salzburg. Gegen die allerdings ersatzgeschwächten Gastgeberinnen von Voitsberg Lipizzanerheimat gab es einen 6:0-Erfolg: für Lena Promberger, Julia Dür und Sophia Pichler. Danach folgte ein überraschender 4:3-Erfolg gegen Wr. Neudorf II.

Im fünften Satz im Doppel drehten dabei Promberger/Dür noch einen 8:10-Rückstand, besiegten Popova/Fuchs mit 16:14, fixierten das 3:2 und damit den 4:3- Endstand. „Wir sind total stolz und überrascht, denn Wr. Neudorf ist in dieser Aufstellung sicher eine Macht“, strahlte Salzburg-Sportdirektor Walter Windischbauer. Am Sonntag folgte die Riesen-Sensation: Beim 4:2 gegen Linz AG Froschberg II sorgte Julia Dür (13) mit dem 3:1 gegen Ines Diendorfer für die Überraschung des Tages. Salzburg liegt somit hinter Indigo Graz und vor Sparkasse Feldkirch – alle halten bei drei Siegen aus drei Spielen – auf Platz zwei.