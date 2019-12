Skikids 2019: Pure Begeisterung für den Wintersport .

Trotz des Zitterns bezüglich der Schneelage und der Temperaturen im Vorfeld konnte „Skikids“ in den Skigebieten Puchberg am Schneeberg, Annaberg, St. Corona am Wechsel, Mönichkirchen und Forsteralm am Wochenende planmäßig stattfinden. In Lackenhof am Ötscher, Karlstift, am Hochkar und am Jauerling wird die Aktion um eine Woche auf 14. – 15. Dezember verschoben.