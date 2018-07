Wachauer Radtage feierten Jubiläum.

Zum 20. Mal stiegen am Wochenende die Wachauer Radtage. Knapp 2.000 Hobbyradler nahmen die in drei verschiedene Streckenlängen gegliederte Fahrt durch die Wachau in Angriff. Unter ihnen auch Niederösterreichs Top-Wintersportler, die das Radrennen zu Trainingszwecken nutzten: Snowboarder Benjamin Karl, Ski-Slalom-Ass Marc Digruber und Ski-Abfahrer Christoph Krenn.

VP-Sportlandesrätin Petra Bohuslav schickte das große Peloton mit einem Grinser ins Rennen: „Radfahren ist der beliebteste Sport in Niederösterreich. Über die Hälfte der Bevölkerung ist regelmäßig auf dem Rad unterwegs. Deswegen freut es mich, dass eine so großartige Veranstaltung wie die Wachauer Radtage heuer bereits in ihre 20. Saison geht.“