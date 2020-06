255.000 Euro hat man beim Sportland.NÖ für die Verbesserung der Infrastruktur auf den heimischen Sportanlagen in die Hand genommen. In den Genuss der Unterstützung kamen acht Gemeinden und 35 Vereine. Damit wurde ein Gesamtinvestitionsvolumen von 2,3 Millionen ausgelöst.

Zum einen wolle man die Menschen mit attraktiven Anlagen zum Sportmotivieren, betont Sportlandesrat Jochen Danninger (VP): „Gleichzeitig kommen die getätigten Investitionen nicht nur dem Verein, sondern der gesamten Gemeinde und der regionalen Wirtschaft zugute. Diese Impulse sind derzeit für unser gesamtes Bundesland essentiell.“

Unterstützt wird etwa die Adaptierung des St. Georgener Fußballplatzes. Der örtliche Verein hat den Betrieb eingestellt, die Anlage fungiert künftig als Heimstätte der Footballer aus der Landeshauptstadt, also der Generali Invaders. Geld aus der Sportstättenförderung ist auch in die Neuerrichtung der Tennisanlage in Judenau (Bezirk Tulln) geflossen.