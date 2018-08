Vier NÖ-Kletterer greifen bei der Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck nach den Sternen – und natürlich nach Medaillen. Die größten Hoffnungen ruhen dabei auf der 21-jährigen Mostviertlerin Jessica Pilz.

„Ich fühle mich auf jeden Fall bereit für die WM und kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, fiebert die Haagerin dem Event in Innsbruck entgegen. Bei vier Weltcupstarts im Vorstiegklettern (Lead) stand Pilz viermal am Stockerl, in Chamonix stand sie erstmals ganz oben am Treppchen. „Das war ein unglaubliches Gefühl.“ Pilz zählt damit auch bei der Heim-WM zu den heißen Medaillentipps. „Das ist nicht nur für mich das Highlight des Jahres, in Innsbruck will ich mich bestmöglich präsentieren.“ Am Samstagabend (8. September) will Pilz bei der Finalentscheidung in der Olympiaworld glänzen.

"In der Vergangenheit wurde keine Rücksicht genommen"

Insgesamt 700 Athleten werden bei der längsten Kletter-Weltmeisterschaft aller Zeiten (zehn Tage, 6. bis 16. September) erwartet. „Das Programm wurde so gestaltet, dass die Athleten zwischen den Disziplinen auch Ruhetage erhalten“, erklärt Geschäftsführer Michael Schöpf. „In der Vergangenheit wurde darauf keine Rücksicht genommen, weil die Kombination nicht den Stellenwert hatte, der ihr nun zugute kommt.“

Davon sollte auch das Haager Duo Laura Stöckler/Jessica Pilz profitieren, das ebenso wie der Eichgrabener Georg Parma (regierender Boulder-Staatsmeister) in allen Disziplinen an den Start gehen wird. Stöckler verpasste Ende Mai bei der Junioren-EM Bronze nur haarscharf. Zukunftshoffnung Eva-Maria Hammelmüller darf im Lead-Bewerb WM-Luft schnuppern.