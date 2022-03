Sportland sammelt für Ukraine-Unterstützung

Wenn's darauf ankommt, rücken die Menschen zusammen. Auch und gerade in unserem Bundesland. Das SPORTLAND Niederösterreich unterstützt die Initiative „Niederösterreich hilft“ mit zahlreichen Sachspenden. Rund 600 Sweatjacken und Poloshirts wurden am Donnerstag von Sportlandesrat Jochen Danninger im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln übergeben.

Welle der Hilfsbereitschaft

„Die russische Aggression verursacht unsagbares Leid in der Ukraine. In dieser Zeit beeindruckt mich die große Welle der Hilfsbereitschaft der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Ich bin froh, dass wir als SPORTLAND Niederösterreich auch einen kleinen Beitrag leisten können, um den Menschen in der Ukraine zu helfen“, erklärt Danninger.

Von Kleidung bis hin zu Decken

Durch die Corona-Pandemie musste eine Vielzahl an geplanten Events in den letzten beiden Jahren abgesagt werden, weshalb auch zahlreiche Goodies und Artikel, nicht wie geplant vergeben werden konnten. Durch die erschütternden Vorfälle in der Ukraine und die durchs Land Niederösterreich ins Leben gerufene Initiative, hat sich nun eine Möglichkeit geboten, um die Artikel trotzdem sinnvoll zu nutzen. Neben Kleidung werden im Rahmen dieser Initiative auch unzählige Mengen an Hygieneartikel, Mineralwasser sowie Decken in Richtung Ukraine geschickt.

Viele Vereine packen an

Der Sportlandesrat nutzte deshalb die Gelegenheit, um sich bei den zahlreichen niederösterreichischen Sportvereinen, sowie Athletinnen und Athleten zu bedanken, die in den letzten Tagen Unterstützungsleistungen für die Bevölkerung in der Ukraine erbracht haben, wie zum Beispiel die Handballer des UKH Krems oder die Fußballer des FC Flyeralarm Admira.

„Diese Welle der Solidarität mit der Ukraine im SPORTLAND Niederösterreich ist überwältigend. Vielen Dank an alle Sportlerinnen und Sportler, die ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen“, betont Danninger.