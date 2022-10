Danninger empfing Double-Siegerinnen Duchess Klosterneuburg

Werbung

„Die Klosterneuburger Basketballerinnen sind ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht geworden und haben eine perfekte Saison abgeliefert. Somit haben die Duchess einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie ein niederösterreichischer Ausnahme- und Vorzeigeverein sind“, zeigte sich Landesrat Jochen Danninger begeistert.

Er betonte: „Durch ihre großartigen Leistungen und beeindruckenden Erfolge sind die Spielerinnen wichtige Vorbilder für unsere Jüngsten und unterstützen uns bei der Umsetzung unserer NÖ Sportstrategie 2025.“

Danninger überreichte den Double-Gewinnerinnen als Anerkennung, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, den Siegel-Glas-Teller des Landes Niederösterreich.

Perfekte Saison ohne Niederlagen

Die BK Raiffeisen Duchess holten in der Saison 2021/22 das Double nach Niederösterreich. Im Februar sicherten sie sich mit einem 76:41-Sieg über die Basket Flames aus Wien zum vierten Mal in Folge den Cup-Titel. Der Meistertitel war schließlich die Krönung einer perfekten Saison, in der die Klosterneuburgerinnen keine einzige Niederlage hinnehmen mussten.

Nach den 68:38- und 63:52-Erfolgen in den ersten zwei Partien konnten die Duchess auch das dritte Spiel der Best-of-Five Finalserie gegen Vienna United mit 68:34 gewinnen, wodurch sie schließlich ihren Titel in der Basketball Damen Superliga verteidigten.

„Ich wünsche allen Spielerinnen eine verletzungsfreie sowie erfolgreiche neue Saison! Ich bin überzeugt, dass wir uns noch auf viele weitere blau-gelbe Erfolgsgeschichten der Duchess Klosterneuburg freuen dürfen“, so Danninger.