Bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole in Mank sicherten sich Simon und Timon Kretzl gemeinsam mit Tobias Strauss (alle ÖKB Zelking) überlegen den niederösterreichischen Landesmeistertitel in der Mannschaft.

Simon Kretzl holte in der Disziplin Luftpistole mit 187 Punkten den Landesmeistertitel. „Er konnte seine Trainingsleistungen bei diesem Wettkampf perfekt abrufen“, meinte Vater und Betreuer Andreas Kretzl stolz. Zwillingsbruder Timon zeigte ebenfalls auf und sicherte sich mit 183 Punkten Bronze. Der Dritte im Bunde, Tobias Strauss, begann erst vor drei Monaten mit dem Training. Trotzdem belegte das junge Talent mit 171 Punkten den ausgezeichneten siebten Platz.

Im Luftgewehr zeigte das Brüderpaar bei einem Rekordteilnehmerfeld von 25 Schützen ein weiteres Mal ihr Können. Timon verpasste nur um 0,7 Punkte das Podest. Knapp dahinter belegte Simon den fünften Rang.

Insgesamt traten bei den vom Manker Schützenverein organisierten Landesmeisterschaften 70 Jungschützen von über zwölf verschiedenen Vereinen an. Aufgrund der Leistungen sind die beiden Talente Simon und Timon Kretzl die einzigen Niederösterreicher, die das Bundesland bei den Staatsmeisterschaften in Ried in Oberösterreich Ende März sowohl in der Disziplin Luftpistole als auch beim Luftgewehr vertreten werden.