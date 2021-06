Aktuell sind Ex-Teamkicker Toni Pfeffer, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Sportlandesrat Jochen Danninger im EM-Fieber. Was die Sportlichkeit ihrer NÖ-Landsleute betrifft, wollen die drei in den nächsten Jahren am Ball bleiben. Sport soll in Niederösterreich Lebensstil werden.

