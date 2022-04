Sportunion lädt zur Teamchallenge

Werbung

Laufen für jene, die es selbst nicht können – der Wings for Life World Run wirft bereits seine Schatten voraus. Die Sportunion organisiert wie im Vorjahr eine exklusive Team-Challenge für Sportvereine im Rahmen des globalen Spendenlaufs. Die Beteiligung steht heuer ganz unter dem Motto der laufenden Initiative #sportverbindet.

Das Miteinander stärken

Alle teilnehmenden Vereine haben beim Wings for Life World Run am 8. Mai (Startzeit in Österreich: 13 Uhr) die Möglichkeit, ein bewegendes Zeichen für den Zusammenhalt zu setzen. Wie schon die letzten Jahre, können Läuferinnen und Läufer via App ortsunabhängig am Laufevent teilnehmen. Mit der Challenge wird der Teamspirit und das Miteinander gestärkt: Alle Läuferinnen und Läufer sind für das gemeinsame Ziel unterwegs, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Für diesen Zweck hat der Dachverband nach der Neuauflage des New Years Run zuletzt in Salzburg 15.380,60 Euro an Wings for Life übergeben. Bei der Spendenübergabe war unter anderem Wings for Life-CEO Anita Gerhardter dabei, die sich bei der SPORTUNION für die laufende und tatkräftige Unterstützung bedankt hat.

Mehr als 15.000 Euro für die Rückenmarksforschung

Der Sport-Dachverband ist seit dem vergangenen Jahr ein offizieller Partner der gemeinnützigen Stiftung. „Vielen herzlichen Dank an alle Läuferinnen und Läufer, die bei unserem Charity-Lauf zum Jahreswechsel ins neue Jahr 2022 bereits dabei waren. Wir haben großartige 15.381 Euro an Wings for Life übergeben, die der Rückenmarksforschung zugutekommen. Mit der Sportunion-Team-Challenge werden wir als nächstes den Wings for Life World Run 2022 gemeinsam mit unseren engagierten Sportvereinen unterstützen. Im Sinne unserer Initiative #sportverbindet werden wir auf diesem Weg mithelfen, ein Heilmittel gegen Querschnittslähmung zu finden“, sagt Sportunion-Präsident Peter McDonald, der möglichst viele Menschen zur Teilnahme an dem globalen Spendenlauf motivieren möchte.

Teilnahme ist ortunabhängig möglich

Die Sportunion unterstützt ihre Vereine aktiv bei der Gründung von virtuellen Teams, denen sich Vereinsmitglieder genauso wie Nicht-Vereinsmitglieder anschließen können. Im Vorjahr hat der Dachverband die meisten Teams aus ganz Österreich gestellt, was auch heuer Ziel der Challenge sein wird. Sportunion-Vereine haben im letzten Jahr über 20.000 Euro an Spenden erreicht. Neben dem App Run kehrt jetzt nach zweijähriger Corona-Pause auch der Flagship Run nach Wien zurück. Zudem besteht die Möglichkeit, ein eigenes regionales App Run-Event für den guten Zweck zu organisieren und App Runner auf einer Laufstrecke zu vereinen.

Nach dem Start laufen und rollen alle weltweit zur exakt gleichen Zeit so lange, bis sie vom Catcher Car, der fahrenden Ziellinie, überholt werden. Die Teilnahme an der Sportunion-Team-Challenge ist unabhängig vom Laufort und alle teilnehmenden Vereine haben in diesem Jahr wieder die Chance, unter anderem bei einem einzigartigen Sports Club Day in Kooperation mit Red Bull dabei zu sein. Nähere Infos zur Challenge im Rahmen des Wings for Life World Run sind unter sportunion.at/wingsforlifeworldrun abrufbar.