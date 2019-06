Am Samstag setzte sich das von Ibish Thaqi gecoachte Team im fünften und entscheidenden Spiel der "best of five"-Finalserie vor eigenem Publikum gegen Hard mit 27:22 (15:11) durch. Damit ging für die Niederösterreicher eine 42 Jahre währende Durststrecke zu Ende.

Ergebnis der Finalserie der spusu-Handball-Liga Austria der Männer vom Samstag in Krems - 5. Spiel der "best of five"-Serie:

Moser Medical UHK Krems - Alpla HC Hard 27:22 (15:11)

Endstand der Serie: 3:2, Krems zum 4. Mal Meister

Bisherige Ergebnisse: 29:27 (in Krems), 18:22 (in Hard), 30:26 (Krems), 23:25 (Hard)