St. Pölten ärgert Ligakrösus

Dabei hätte das Spiel nicht schlechter für die Mannen aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt beginnen können. Spielmacher Holton wanderte nach einem Fehlwurf und zwei Ballverlusten schon nach knapp 1,5 Minuten auf die Bank. Nach einem weiteren Turnover und zwei nicht gepfiffenen Offensivfouls gegen Wien lag man kurze Zeit später mit 0:10 hinten. Da offensiv in der Folge ebenfalls nichts lief, handelte man sich schon im ersten Abschnitt, genauer gesagt in Minute sieben, einen 18-Punkte-Rückstand ein (4:22)! Murati versenkte auf der Gegenseite alle seine vier Dreier und wurde nur durch seine Auswechslung gestoppt. Kurz vor dem Ende des ersten Viertels lag man noch immer mit 16 Zählern hinten (16:32), sechs SKN-Punkte in Folge (inkl. Vierpunktespiel von Jagsch) brachten den Glauben an eine Sensation aber zum ersten Mal zurück.

18 Punkte wettgemacht

Die Fortsetzung folge im zweiten Abschnitt auf dem Fuß. St. Pölten startete mit einem 8:0-Lauf, im fünften Anlauf klappte es dann dank Lewis auch zum ersten Mal mit einer Führung: 40:37 (19.). Auch weil die Vienna völlig aus der Spur geriet und in neun Minuten nur fünf Punkte markierte. Der Favorit kam plötzlich ins Stocken, so wie die Lautsprecher bei der Mannschaftspräsentation des BC vor dem Spiel... Auch wenn Wien zur Pause mit 44:42 vorne lag, der SKN war dick da und zurück im Geschäft. Die 100-Prozent-Quote von der Freiwurflinie (12/12) half dabei kräftig mit.

Trotz jeweils drei Fouls auf dem Buckel schickte Headcoach Coffin seine "Big Men" Ferguson und Mbemba nach dem Seitenwechsel gleich wieder aufs Feld. Und beide agierten diszipliniert. Die Vienna schaffte es nicht wegzuziehen, obwohl St. Pölten nun an der Freiwurflinie zu schwächeln begann und vier Würfe verlegte. Mit einem 16:16 ging es in den Schlussabschnitt, der Spannung pur brachte.

Chancen auf den Ausgleich

Und mit einem sensationellen Monsterdunk von Mbemba begann. Die Bank und die Gäste-Fans auf den Rängen waren zurecht außer sich, die Partie wurde immer mehr zum St. Pöltner Heimspiel. Zwei Vienna-Dreier schmerzten den SKN in der Crunchtime aber extrem, auch weil man selbst viermal aus der Distanz scheiterte. Bei 71:74 vergab Holton die letzte Chance auf den Ausgleich, Jagsch rutschte nach einem Offensivrebound den Ball aus der Hand.

"Wir haben uns super zurück gekämpft. Wenn wir ein bisschen besser konzentriert spielen, können wir gewinnen", schilderte SKN-Headcoach Mike Coffin. Der Unterschied? "Wir hatten zu viele Ballverluste, das war der Schlüssel. Die Vienna hat am Schluss wichtige Offensivrebounds geholt. Das hat uns weh getan."

BC VIENNA - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 76:71 (32:22, 12:20, 16:16, 16:13). - SKN: Holton 16, Ferguson 11 (Double-Double mit 12 Rebounds), Kaltenbrunner 9, Lewis 9, Angerbauer 8, Mbemba 7, Jagsch 6, Dukity 5, Atasoy.