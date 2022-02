St. Pölten bricht den Bann

Die Niederlagenserie der Niederösterreicher nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg ist Geschichte. "Wir haben von der ersten Sekunde die richtige Intensität aufs Spielfeld gebracht", war SKN-Head Coach Andreas Worenz mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden.

Schon in den ersten beiden Vierteln legten die Gastgeber den Grundstein zum Sieg: 19:11 und 18:11. Bereits im zweiten Abschnitt hatte der starke Ferguson ein Double-Double in der Tasche (14 Punkte, elf Rebounds). 70 Prozent vom Zweier (14/20) brachten St. Pölten in Minute 18 sogar eine 20-Punkte-Führung ein (35:15).

Im zweiten Durchgang hielt der SKN die Wiener, die offensiv in allen Belangen enttäuschten, auf Distanz. Auch weil Kaltenbrunner heiß lief und im dritten Viertel zehn seiner 16 Zähler erzielte. "Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", fand Worenz nach dem ungefährdeten Heimsieg. So qualifizierte sich St. Pölten für die Top sechs, gleichbedeutend mit einem Platz in den Play-offs und dem fixen Klassenerhalt.

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - VIENNA TIMBERWOLVES 74:54 (19:11, 37:22, 57:41). - SKN: Ferguson 18, Kaltenbrunner 16, Alanen 11, Mandic 11, Lewis 7, Mbemba 4, Dockner 3, Wonisch 2, Angerbauer 2, Böck, Jagsch, Halilagic.