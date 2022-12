St. Pölten geigt im Finish auf

Werbung

Dabei übernahm Mike Holton im letzten Abschnitt das Kommando und erzielte gleich 14 Punkte. Mit 27:14 drehte St. Pölten so noch die Partie, nachdem man sich im dritten Viertel einen Rückstand eingefangen hatte. Wels gelang ein 12:0-Lauf und eine zwischenzeitliche Führung von sechs Punkten. Doch die Treffsicherheit der Gastgeber von der Dreierlinie (48 Prozent) gab den Ausschlag. Die Gäste versenkten nur acht Prozent ihrer Distanzwürfe (2/25). Mit Smith hatten sie vergeblich einen überragenden Akteur in ihren Reihen (10/12 vom Zweier). Seine zwölf Rebounds toppte nur St. Pöltens Ferguson mit 17 (alleine zehn in der ersten Hälfte).

Zu Beginn lag Wels mit 19:9 vorne (6.), die Einwechslung von Dukity (ein Assist zum Ferguso Alley-oop und ein Dreier) tat St. Pölten (ohne Angerbauer und Kaltenbrunner) aber gut. Mit 22:22 ging es in den zweiten Abschnitt, in dem der SKN schon mit acht vorne lag. Der Vorsprung schmolz bis zur Pause aber auf zwei (42:40).

In die zweite Hälfte starteten beiden Teams schwach, St. Pölten erholte sich aber später als Wels (11:17). Die Oberösterreicher kamen in der Crunchtime unter dem Korb gut durch, setzten dann aber auf die falsche Karte, nämlich die Dreier ... Während Wels nur Fahrkarten schoss, trafen Atasoy und Co im Finish.

"Es war super hier zu Hause in der Halle", lobte SKN-Headcoach Mike Coffin die gute Stimmung der Fans und hob den Kampfgeist seines Teams hervor. "So ein Spiel bringt die Mannschaft zusammen."

SKN ST. PÖLTEN - FLYERS WELS 80:71 (22:22, 20:18, 11:17, 27:14). - SKN: Holton 33, Atasoy 14, Dukity 9, Mbemba 8, Lewis 8, Ferguson 5, Jagsch 3, Ersek.