Triathlon Challenge: Gold ging an Britin und Deutschen

Bereits zum zweiten Mal ging heuer die Challenge Triathlon St. Pölten über die Bühne. Beim Mitteldistanz-Triathlon absolvierten Profis, aber auch Hobbysportlerinnen und Hobbysportler die drei Disziplinen vor einer einzigartigen Kulisse. Bei optimalen Wetterverhältnissen wurde durch zwei glasklare Seen – den Viehofner See und den Ratzersdorfer See – geschwommen, durch das Weltkulturerbe Wachau geradelt und durch die barocke Altstadt von St. Pölten gelaufen. Mit 18 Jahren Tradition ist die Mitteldistanz eines der ältesten Rennen auf europäischem Festland.

Jungstar überraschte beim Schwimmen

Bei den Pro Männern stoch der mit nur 20 Jahren jüngste Athlet der Startgruppe Hannes Butters (GER) überraschend die Favoriten Nils Frommhold (GER), Caleb Noble (AUS), Lukas Hollaus (AUT) und Nicolas Mann (GER) mit einer starken Schwimmzeit aus und stieg als Erster aufs Rad. Der erfahrene und vormalige Gewinner der Challenge St.Pölten 2017 Frommhold lies sich aber nicht lange bitten und übernahm am Rad schnell die Führung, begleitet von Mann, der diese Saison bereits eine starke Form zeigte und vor einigen Wochen seinen ersten Podiumplatz in der Mitteldistanz in Mallorca holte. Die beiden Deutschen lieferten sich an der Spitze lange ein Duell bevor Mann nach dem berühmten Gansbach-Anstieg Frommhold davonfuhr und den Abstand auf über eine Minute ausbaute. In der Verfolgergruppe lieferten sich ein konsistenter Georg Enzenberger (AUT), Hollaus und Noble ein Gefecht, die Führungsgruppe einzuholen.

Souveräner Premierensieger

Mann aber dominierte das Rennen weiterhin und lief nach einem soliden Halbmarathon nach 3:45:17 als Gewinner der Challenge St. Pölten 2022 über die Ziellinie. Im Verfolgerfeld setzte sich Noble auf der Laufstrecke durch und kam als zweiter ins Ziel - nur 44 Sekunden vor Österreicher und Olympia-Teilnehmer Lukas Hollaus, der den dritten Platz belegte. Zwei weitere Österreicher plazierten unter den Top Ten – Georg Enzenberger auf Platz sieben und der Gumpoldskirchner Michi Weiss auf Platz neun. Mann strahlt überglücklich über seinen ersten Sieg als professioneller Triathlet: “Dieser Sieg bedeutet mir so viel! Ich dachte ich kann gewinnen und ich habe es geschafft!“

Buckingham füllt Favoritenrolle aus

Bei den Pro Damen kam Lucy Buckingham - die Favoritin aus Grossbritannien - vor Grace Thek (AUS) und Johanna Ahrens (DEU) aus dem Wasser. Auf der Radstrecke baute sie ihren Vorsprung auf das Verfolgerfeld bestehend aus Grace Thek (AUS), Sarah Schönfelder (DEU), Aleksandra Jedrzejewska (POL), Gabriele Obmann (AUT) und Lisa-Maria Dornauer (AUT) weiter aus und startete mit neun Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke. Allerdings konnte sie die Rechnung nicht ohne der extrem schnellem Läuferin Thek machen, die die Lücke rasch schloss. Buckingham schaffte es, nach ein paar nervenaufreibenden letzten Kilometern als Siegerin der Challenge St. Pölten mit einer Zeit von 4:15:48 über die Ziellinie zu laufen, gefolgt nur 41 Sekunden später von Thek. Beide Athletinnen brachen damit den Strecken-Rekord der Vorjahressiegerin Anne Haug (GER) von 4:20:17 und setzten so neue Massstäbe für den Wettbewerb.

Lauter Sieger

„Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, aber auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Ich bewundere wirklich alle, die sich dieser unglaublichen sportlichen Herausforderung gestellt haben. Eure Leistungen waren mehr als beeindruckend!“ zeigte sich Sportlandesrat Jochen Danninger vom Sportevent und sämtlichen Triathletinnen und Triathleten begeistert.