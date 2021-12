St. Pöltens Serie reißt im Topspiel

Erster gegen Zweiter, das Beste kommt im Jahr zum Schluss. Wobei beide Teams nur sehr schwer in die Gänge kamen. Die Wiener trafen über 6,5 Minuten kein einziges Mal aus dem Spiel, hielten sich aber durch neun aus Freiwürfen erzielten Punkten im ersten Viertel über Wasser. Viele Fouls prägten das Bild, St. Pölten (ohne den an der Schulter verletzten Böck) ging mit einem 17:16 in den zweiten Abschnitt.

Dort lief es zunächst mager weiter, die Defensivreihen dominierten. Nach 16,5 Minuten hatten beide Mannschaften jeweils erst 24 Punkte auf dem Konto. Eine starke Schlussphase brachte Wien einen 7:0-Lauf und eine Fünf-Punkte-Pausenführung ein. Ganz stark im zweiten Viertel: Jones mit zwölf Zählern.

Blitzstart in die zweite Hälfte

St. Pöltens beste Phase folgte, wie zuletzt gegen Graz, Anfang der zweiten Hälfte. In 3,5 Minuten legte der SKN ein 10:0 aufs Parkett (41:36). Doch ein technisches Foul gegen Alanen leitete den Umschwung ein, der Tabellenführer antwortete mit einem 11:0. Die Gäste machten ihre schwache Dreierquote (1/11 nach 30 Minuten) durch ihre Überlegenheit am Rebound (29:23) wett.

Die Gastgeber agierten im Angriff zu unglücklich. So hielt Wien die Wölfe auf Distanz. Lewis, mit 17 Punkten bester SKN-Scorer, traf aus der Distanz von zehn Versuchen lediglich zwei. In der Schlussminute kam St. Pölten jedoch noch einmal heran: Beim Spielstand von 68:74 vergab der SKN durch Lewis und Alanen aber zweimal die Chance auf minus drei zu verkürzen. So kam der BC, mit jeweils nur vier Punkten von Murati und Vujosevic, zum Favoritensieg.

Jones nicht zu stoppen

Matchwinner für die Wiener war ein anderer, nämlich Jones, der St. Pölten zu seinem Lieblingsgegner auserkoren hat. Nach 22 Punkten im ersten Aufeinandertreffen, legte der US-Amerikaner 24 Zähler nach. Seine beiden besten Leistungen in dieser Saison … „Er hat Qualität, schwierige Würfe getroffen und sie im Spiel gehalten“, so SKN-Head Coach Andreas Worenz, der mit der Leistung seiner Truppe zufrieden war. „Ich bin extrem stolz, wie wir agiert haben. Beide Teams waren in der Defensive stark. Wien hat seinen Run im dritten Viertel gut verteidigt.“

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - BC VIENNA 68:76 (17:16, 31:36, 48:53). - SKN: Lewis 17, Mbemba 15, Alanen 13, Kaltenbrunner 6, Mandic 6, Angerbauer 5, Ferguson 3, Jagsch 3, Wonisch.