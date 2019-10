Die Gruppen-Staatsmeisterschaft in der Rhythmischen Gymnastik im St. Pöltner Sportzentrum NÖ wurde vom Grazer Verein ATG dominiert. Niederösterreich holte in der Elite-Klasse Silber.

Das Epizentrum des Gymnastik-Sports bleibt Graz. Sechs der acht Goldmedaillen bei der Gruppen-Meisterschaft im St. Pöltner Sportzentrum NÖ ging an Vereine der steirischen Landeshauptstadt. In der randvollen Halle traten insgesamt 56 Formationen in allen Altersklassen von den ganz jungen Talenten bis hin zur Eliteklasse an. Zwei Bewerbe konnten Gruppen aus Vorarlberg für sich entscheiden.

Der St. Pöltner Turnverbandspräsident Friedrich Manseder war von der Qualität der Leistungen begeistert: "Das sportliche Niveau unserer Gymnastinnen ist erneut gestiegen - und das nicht nur an der Spitze, sondern überall."

St. Pölten als perfekter Gastgeber

Aufgezogen war die Gymnastik-Gruppen-Staatsmeisterschaft 2019 in St. Pölten wie eine kleine Weltmeisterschaft. Der gastgebende FAC Gitti-City hatte den Rahmen des bislang organisatorisch Üblichen mit brillanter Multimedia-Begleitung in der aufwändig dekorierten Halle und mit viel Liebe zu allen Details deutlich gesprengt. ÖFT-Sportdirektorin Gabriela Welkow-Jusek: „Ein großartiges Ambiente, das unsere Sportlerinnen ebenso verdient wie genossen haben.“