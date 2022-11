St. Pöltner Diözesan-Sportgemeinschaft mit Kritik an Fußball-WM

Werbung

„Wer Sportgroßveranstaltungen organisiert, muss damit rechnen, dass es Kritik an Menschenrechtsverstößen, Ausbeutung von Arbeitsmigranten, Korruption oder umweltschädlichem Verhalten gibt. Und diese Kritik ist gut und wichtig“, würdigt die Diözesansportgemeinschaft St. Pölten (DSG) Menschenrechtsorganisationen, Stimmen aus der Sportwelt und Regierungen, die das Fehlverhalten in Katar anzeigen.

Prinzipiell habe die DSG die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft, die am 20. November beginnt, an das arabische Land begrüßt, so Vorsitzender Sepp Eppensteiner. Alle Regionen sollten die Chance haben, für mehrere Wochen zum „Mittelpunkt der Welt“ zu werden. Allerdings habe man gehofft, dass es bei den Standards in Katar eine Nivellierung nach oben gebe.

„Künftig dürfen globale Veranstaltungen wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften nicht mehr an Länder vergeben werden, die totalitär regiert werden, Menschenrechte missachten oder schwere Umweltsünder sind. Es sei denn, sie sagen rechtlich verbindliche Verbesserungen mit konkreten Zeitplänen zu“, so Eppensteiner. Der Kirchensportler kritisiert außerdem, dass die Weltverbände den Profit derart ins Zentrum stellen.