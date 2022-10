Fußballer-Gewerkschaft vor Austritt aus ÖGB

Werbung

287 Profikicker – auch Teamkapitän David Alaba – folgten dem Aufruf der Vereinigung der Fußballer (VdF), ihrer Gewerkschaftsvertretung, bereits. „800 bis 900 sollten es final werden“, rechnet der VdF-Vorsitzende Gernot Zirngast mit zahlreichen weiteren Vollmachten der 1.150 Mitglieder, sich aus dem Österreichischen Gewerkschaftsbund zurückzuziehen. Der Hintergrund: Laut Zirngast sei es seit zweieinhalb Jahren zu Verwerfungen mit der ÖGB-Teilorganisation Younion gekommen, in der die VdF eingegliedert ist.

„Wir finanzieren uns selbst und sind von daher eine toll geschmückte Braut.“

Eskaliert sei der Streit mit Younion-Vorsitzendem Christian Meidlinger, weil die VdF mit Mobilfunker Spusu einen neuen Sponsor für ihre Bruno-Gala akquirierte. „Das war der Younion nicht recht, weil wir finanziell unabhängig wurden“, merkt Zirngast an, der genauso wie VdF-Generalsekretär Gernot Baumgartner seitens der Gewerkschaft vor einigen Wochen abgezogen bzw. gekündigt wurde.

Wie es weitergeht? Zirngast will die Tür zum ÖGB nicht zuschlagen, wünscht sich die Aufnahme in eine andere der sieben Teilorganisationen. Ansonsten will sich die VdF künftig außerhalb des ÖGB organisieren. „Wir finanzieren uns selbst und sind von daher eine toll geschmückte Braut“, hat Zirngast auch dann keine Existenzängste. Seitens der Younion zeigt man sich in einer ersten Reaktion überrascht: „Wir haben jahrelang erfolgreich zusammengearbeitet und wollen das auch weiter tun.“