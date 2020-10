Dutzende Anrufe besorgter Vereinsfunktionäre sollen seit Freitag bei den SP-Politikern eingegangen sein. Die Sorge ist offenbar groß, dass mit den verschärften Corona-Maßnahmen in vielen Sportvereinen Niederösterreichs bald die Lichter ausgehen könnten. SPÖ-Niederösterreich-Klubobmann Reinhard Hundsmüller schlägt deshalb Alarm: „Es ist dringend notwendig, dagegen aufzutreten. So ruiniert man den Sport!“

Bei Sportgipfel sollen Fakten auf den Tisch

Und wie? Hundsmüller fordert einen Sportgipfel, bei dem Experten gehört werden sollen: „Wir wollen die ÖVP an den Verhandlungstisch zurückholen. Wir wollen ehrliche, offene Gespräche. Es gibt keinen Grund, nicht am nächsten Tag gescheiter zu sein, wie am Tag zuvor. Und wenn nicht, dann muss die ÖVP die Konsequenzen tragen.“

Vereine sollen Fixkosten ersetzt bekommen

Konsequenzen tragen bedeutet in diesem Zusammenhang die Rechnungen der Vereine zu zahlen. Und da geht es SPNÖ-Sportsprecher Rainer Windholz vor allem um die laufenden Fixkosten. Exemplarisch durchleuchtete er einen 2. Klasse-Fußballklub und rechnet 2.170 Euro monatlich an laufenden Kosten vor. „Ohne Gagen für Spieler und Trainer wohlgemerkt.“ Nationalrätin Petra Vorderwinkler sitzt im Sportausschuss des Nationalrats. Sie fordert – wie übrigens so ziemlich alle mit dem Thema betrauten Politiker aller Parteien – eine Verlängerung des bis 30. September gewesenen Hilfsfonds. „Bisher wurde ja nur ein geringer Teil ausbezahlt.“ Auch weil laut SPÖ die Antragsstellung zu kompliziert sein soll.

SPÖ-Forderung: Nicht nur der Bund soll zahlen

Um den Vereinen aber schnell und unbürokratisch Hilfe zusagen zu können, sieht er auch das Land NÖ in der Verantwortung. „Wenn Danninger das an den Bund abschiebt, bedeutet das, mitschuldig zu sein“, reicht es Hundsmüller nicht vom Bund Geld zu fordern, wie es Sportlandesrat Jochen Danninger Anfang der Woche getan hat.

Und wie soll die unbürokratische Hilfe aussehen? ASKÖ-Niederösterreich-Präsident Rupert Dworak hat da einen Vorschlag: „Das Land gab im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Euro für Kulturstipendien aus. Die sind wichtig, gar keine Frage. Mit dem selben Betrag würde man den 493 niederösterreichischen Fußballklubs sofort nachhaltig helfen können.“ Darüber hinaus fordert die SPÖ 1.500 Euro pro Geisterspiel für Niederösterreichs Fußballvereine. „Wir werden bei der nächsten Landtagssitzung einen entsprechenden Antrag stellen“, stellt wiederum Windholzer in Aussicht.

Dworak hält Zuschauer-Verbot für überzogen

Soweit hätte es laut Rupert Dworak aber gar nicht kommen müssen. Den Sportvereinen die Zuschauer wegzunehmen hält der Funktionärs-Veteran für völlig überzogen. „Es ist kein größerer Infektions-Cluster nachzuweisen, der auf den Sport zurückzuführen wäre. Und wenn tatsächlich die sogenannte dritte Halbzeit das Problem sein soll, dann hätte es verschiedenste Maßnahmen gegeben, die zu verhindern. Das alles ist für die Fußballvereine des Landes nicht nachvollziehbar.“