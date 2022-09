Sportförderung in NÖ: Jeder Euro kommt 4,5-fach zurück

Werbung

Sportökonomin Anna Kleissner stellte am Montag ihre Studie vor, die sie im Auftrag der Sportabteilung des Landes Niederösterreich durchführte. Sie untersuchte die Auswirkungen der finanziellen Förderung auf den Sport. Die wichtigste Erkenntnis? Jeder investierte Euro kommt 4,5-fach in unserer Gesellschaft und Wirtschaft an.

Sport sei also grundsätzlich ein lukratives Geschäft. Und dennoch brauche es finanzielle Anreize der öffentlichen Hand, weil in diesem Segment nicht der Markt alles regle, wie Kleissner ausführt: „Weil der Einzelne dem Sport weniger Bedeutung zumisst, als er hat.“

Sportförderung ist eine Erfolgsgeschichte Landesrat Jochen Danninger

21 Millionen Euro investiert das Land jährlich an Sportförderung und löst damit 98 Millionen Euro an positiven Effekten in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, weniger Pflegebedarf und weniger Kriminalität aus. „Sportförderung ist eine Erfolgsgeschichte“, betont Landesrat Jochen Danninger (VP).

Die Rechnung geht auch deshalb derart gut auf, weil sich Ehrenamtliche großteils unbezahlt einbringen. Beziffert wird die Freiwilligenarbeit mit 10 Millionen Euro jährlich.Diese Ehrenamtlichen und die Vereine, in denen sie sich einbringen, will Danninger künftig vermehrt unterstützt sehen. Er formuliert deshalb zwei klare Forderungen.