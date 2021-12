Badener Kasparek im EM-Finale

Der Lockdown schickt in Österreich die meisten Kampfsportler ins Homeoffice. Für einige Spitzensportler ging es in Portugal hingegen um Edelmetall. Bei der Formenlauf-EM in Seixal war auch Tobias Kasparek (Taekwondo Baden) am Start. Für den Badener war es die zweite EM-Teilnahme nach 2019, damals schaffte er es bei den Kadetten (U14) nicht unter die Top Ten.

Kasparek hat aus den damaligen Erfahrungen gelernt und kämpfte sich in der Junioren-Klasse (U17) souverän durch die Qualirunde und das Semifinale. Im Finale der besten achten Teilnehmer konnte der Badener den vierten Platz aus der Vorrunde nicht ganz halten. Rang sieben ist dennoch eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten internationalen Großevent 2019.

Im Paarbewerb war gemeinsam mit Hannah Hinterndorfer kein Top-Ergebnis drinnen. Die beiden mussten sich der deutlich erfahreneren Konkurrenz geschlagen geben. In der ersten Runde war für das Duo Endstation.