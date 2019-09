Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic sagten ihre Teilnahme zu, wie die ATP am Freitag in einem Statement bekannt gab. Auch Dominic Thiem wird wie alle übrigen Top-Spieler bei der in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragenen Veranstaltung dabei sein.

Neben dem Weltranglisten-Fünften haben für Österreichs Team auch Dennis Novak und Sebastian Ofner für das mit 15 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Event genannt. Die Top Zwei jeder Nation sind am Start. Der ATP Cup findet 2020 zum ersten Mal statt und dient als Vorbereitung für das eine Woche später beginnende Australian Open.

Am Turnier nehmen 24 Nationen teil, die in sechs Gruppen gegeneinander antreten. Eine Begegnung besteht aus zwei Einzelpartien und einem Doppel. Die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Der ATP Cup verdrängt im Kalender den in Perth veranstalteten Hopman Cup.