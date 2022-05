Antonitsch glaubt an Thiem-Comeback: "Das dauert einfach seine Zeit"

Werbung

Viele Fans und Experten zweifeln daran, dass Tennis-Star Dominic Thiem nach seiner Handgelenksverletzung wieder in alter Stärke zurückkommt. Nicht so Alex Antonitsch. Der Gaadener ist sich sicher: „Dafür ist Thiem einfach zu gut.“ Seinen schwierigen Weg zurück beobachtet Antonitsch ganz genau: „Aufschlag und Rückhand funktionieren wieder so wie vor der Verletzung. Das Problem ist die Vorhand.“ Und damit fehle Thiem sein Paradeschlag: „Viele sind immer von der ästethischeren Rückhand begeistert. Seine Rechnungen zahlt er aber mit der Vorhand.“

Alex Antonitsch glaubt an Thiem. Foto: APA/Gindl

Auch Antonitsch kann auf einschlägige Erfahrung verweisen: „Eine Verletzung an der Schlaghand ist ärger als alles andere. Ich hatte auch eine Operation am Schlagarm. Das dauert einfach seine Zeit.“ Vor allem, weil das letzte Vertrauen da sein müsse. „Wenn ich höre, dass er erst seit zwei Monaten komplett schmerzfrei ist, dann wundert mich nichts. Das ist gar nichts. Da geht es um Details. Thiem nimmt bei der Vorhand noch eine Art Schonhaltung ein.“

Ex-Profi Antonitsch ist Turnierdirektor beim Generali Open in Kitzbühel. Dort wird auch Thiem von 23. bis 30. Juli auflaufen. „Bis dahin ist er so weit, dass er das Turnier gewinnen kann“, ist Antonitsch sicher. Wenngleich die Konkurrenz groß sein wird. „Wir hatten noch nie so viele Anfragen von Top-Spielern. Da werden noch einige Kaliber folgen“, rechnet der 56-Jährige mit Zusagen weiterer Topstars.