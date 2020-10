Nach Dennis Novak bekam mit Jurij Rodionov auch die aktuelle ÖTV-Nummer-drei eine Wild Card für die erste Runde. Die beiden internationalen Wild Cards gingen an den Weltranglistenersten Novak Djokovic sowie an den Italiener Jannik Sinner.

Das Österreicher-Kontingent könnte sich allerdings noch weiter erhöhen, gehen doch mit Lucas Miedler (gegen Lorenzo Sonego/ITA), David Pichler (gegen Aljaz Bedene/SLO) und Alexander Erler (gegen Vasek Pospisil/CAN) auch drei ÖTV-Akteure in der Qualifikation an den Start. Dort müssen zwei Hürden gemeistert werden. Das Trio ist am Samstag erstmals im Einsatz.